Золото Голиковой, серебро Кулижникова и четыре бронзы: как российские конькобежцы стартовали на ЧМ

Российские конькобежцы завоевали шесть медалей в шести стартовых гонках чемпионата мира на отдельных дистанциях в голландском Херенвене. Ангелина Голикова одержала победу на 500-метровке, а Павел Кулижников стал вторым на аналогичной дистанции. Также в копилку сборной легли четыре бронзовые награды, которые выиграли Ольга Фаткулина в спринте, Сергей Трофимов в забеге на 5000 метров и стайеры в командных гонках.

Бронза Трофимова и неудача Ворониной

Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях стартовал с розыгрыша двух комплектов медалей среди стайеров. Одной из фавориток в беге на 3000 метров была россиянка Наталья Воронина. В предыдущие два года она выигрывала бронзу ЧМ на этой дистанции, а в конце января 2021-го установила рекорд трека в Херенвене, показав лучший результат сезона в мире (3:56.853).

Воронина бежала в последней паре с голландкой Ирен Схаутен, зная, что первые два места с разницей в одну десятую секунды занимают ещё одна хозяйка катка Антуанетт де Йонг и титулованная чешка Мартина Сабликова. Причём они не выбежали из 3:58, оставив россиянке шанс на победу. Однако Воронина придерживалась времени лидеров только на первых двух кругах, а дальше начала отставать и отпустила вперёд Схаутен. В итоге российская конькобежка не смогла выбежать даже из четырёх минут и заняла седьмое место, а голландке досталась бронза.

Зато уже в следующем забеге на 5000 метров среди мужчин в копилке сборной России оказалась первая медаль. Причём достаться она могла тому, от кого такого успеха не ожидали. Для Данилы Семерикова нынешний сезон складывался не очень удачно — после пропущенного чемпионата Европы он не показал ничего особенного на этапах Кубка мира, а в рамках мирового первенства пробежал «пятёрку» только за 6:16.029. Но этого оказалось достаточно, чтобы стать лидером до выхода на лёд главных фаворитов.

Результат Семерикова сразу на шесть секунд превысил голландец Патрик Руст. При этом бежавший с ним итальянец Давиде Гьотто оказался медленнее россиянина. А в следующем забеге произошла настоящая сенсация — швед голландского происхождения Нильс ван дер Пул установил личный рекорд, пробежав за 6:08.395, и лишил золота главного фаворита состязаний. Его соперник по забегу Хальгейр Энгебротен тоже проиграл Семерикову, и он остался в тройке перед появлением на льду последней пары участников.

What a day 👀 !



Nils van der Poel 🇸🇪 clinches Sweden's first-ever individual medal at the World Single Distance Championships as he takes 🥇 in the Men's 5000m



It's silver 🥈 for Patrick Roest 🇳🇱 and bronze 🥉 for Sergey Trofimov (RSU) #SpeedSkating#WorldSpeedpic.twitter.com/XVgmaKnsBJ — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 11, 2021

В неё входили Сергей Трофимов и легендарный Свен Крамер. Голландец был явным фаворитом забега, однако прямо со старта он стал буксовать и лишь сдерживал за собой российского конькобежца. Тому ничего не оставалось, кроме как выйти вперёд и продолжать работать в своём темпе. В какой-то момент Трофимов обошёл 30-кратного чемпиона мира на целых полкруга. Это гарантировало российской команде бронзу, которая в итоге досталась Трофимову. Семериков занял четвёртое место, а на шестой строчке оказался дебютант ЧМ Даниил Алдошкин, обновивший личный рекорд на 5000 метрах.

Двойная бронза в командных гонках

Второй день турнира начался с командных гонок. Для российских девушек главными соперницами были норвежки — именно они в ходе розыгрыша Кубка мира дважды отодвигали Наталью Воронину, Елизавету Голубеву и Евгению Лаленкову на четвёртую позицию. Эти две сборные оказались в предпоследнем забеге и могли в очном споре разыграть место на пьедестале почёта.

Россиянки сразу захватили лидерство, но в середине дистанции позволили норвежкам ненадолго выйти вперёд. На последних кругах Воронина вызвалась вести за собой команду и блестяще справилась с этой ролью — россиянки показали лучшее время. В заключительном забеге голландки прервали гегемонию канадок в этом сезоне, а сборной России достались бронзовые медали. Для Ворониной награда этого достоинства на чемпионатах мира стала уже восьмой за карьеру (и пятой в командной гонке).

Российской мужской команде тоже предстояло очно побороться с норвежцами, но уже после аналогичной дуэли между голландцами и канадцами, в которой верх взяли хозяева катка. Тренерский штаб сборной слегка удивил, не став включать в состав Алдошкина, несмотря на его результат в индивидуальном забеге и участие в завоевании бронзы на последнем этапе Кубка мира. Вместо него в команду к Трофимову и Семерикову вошёл Руслан Захаров — это же трио взяло бронзу на ЧМ-2020.

Норвежцы очень сильно стартовали, но сами же поплатились за свою поспешность. Не прошло и половины дистанции, как с первого промежуточного места они стали откатываться на четвёртое. Россияне же поддерживали ровный темп, который хоть и не позволил бороться с Нидерландами и Канадой, но обеспечил очередной комплект бронзовых медалей. За всё время розыгрыша медалей в командной гонке сборная России в пятый раз заняла третье место.

Серебряный спринт Кулижникова

К концу второго дня стайеры уступили место спринтерам, которые разыграли медали на дистанции 500 метров. В мужских соревнованиях россияне были в числе главных фаворитов — Артём Арефьев и Павел Кулижников были единственными, кто в этом сезоне выбегал из 34,5 секунд, а Руслан Мурашов добирался до бронзы на одном из этапов Кубка мира. Жеребьёвка отправила их всех в самый конец стартового протокола.

К тому времени, как Кулижников должен был стартовать в паре с голландским ветераном Роналдом Мюлдером, лидером был канадец Лоран Дюбрёй. Он пробежал дистанцию за фантастические для этого сезона 34,398 секунды. Кулижников привычно начал свой забег не слишком быстро, но разогнался на финише и остановил секундомер на отметке 34,540 секунды. Он занял второе место, с которого в теории подвинуть его и Дюбрёя могли только два других россиянина.

🏆 Laurent Dubreuil 🇨🇦 is the new World Champion in the 500m! He's the second Canadian skater to earn that title, after Jeremy Wotherspoon in 2008! 🔥



It's silver for Pavel Kulizhnikov (RSU) and Dai Dai Ntab 🇳🇱 takes his first individual World medal🥉#SpeedSkating#WorldSpeedpic.twitter.com/DB6t8UM30R — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 12, 2021

Однако ни у Арефьева, ни у Мурашова забег не задался. Оба хорошо разогнались, но на выходе с последнего поворота ошиблись, потеряв на этом ценные доли секунды. Арефьев в итоге стал лишь седьмым, а чемпион мира 2019 года довольствовался 11-м местом. Бронза досталась голландцу с сенегальскими корнями Дай Дай Нтабу. Для Кулижникова серебро стало четвёртой наградой ЧМ на 500-метровке (предыдущие три были золотыми) — такого результата добивались ещё только три спортсмена в истории чемпионатов мира на отдельных дистанциях.

Невероятная победа Голиковой

Судьбу золотой медали в женских забегах на 500 метров должны были решать Ангелина Голикова и Фемке Кок. Весь сезон проходил под знаком их дуэли — сначала россиянка дважды опережала голландку на чемпионате Европы по спринтерскому многоборью, а затем она выиграла четыре старта на Кубке мира. Голикова же в этих гонках каждый раз оказывалась второй.

Первой их них на лёд Херенвена вышла российская спортсменка. Она сразу показала впечатляющий старт — разогнаться за 10,26 секунды ей удалось впервые за сезон. Этот рывок позволил заодно при смене дорожки побежать прямо за спиной канадки Хизер Маклин, что положительно сказалось на динамике россиянки. Чётко выйдя с поворота, Голикова устремилась к финишу и остановила секундомер на отметке 37,141 секунды. В этом сезоне Кок удавалось лишь один раз пробежать быстрее.

👀 Angelina Golikova (RSU) speeds into 37.141 and clinches the Ladies' 500m World title 🏆



Femke Kok 🇳🇱 takes her first-ever individual World medal with 🥈 and Olga Fatkulina (RSU) grabs bronze 🥉 #SpeedSkating#WorldSpeedpic.twitter.com/xph8kYTAFJ — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 12, 2021

Голикова подвинула с первой строчки Дарью Качанову, на тот момент достаточно долго возглавлявшую протокол. После них свой забег провела ещё одна россиянка Ольга Фаткулина, и уже она стала ближайшей преследовательницей Голиковой. Обладательница бронзы ЧМ-2020 показала время 37,455 секунды, с которым она могла как минимум повторить тот успех.

Последнюю пару участниц составили Кок и её соотечественница Ютта Лердам, которая на медаль не претендовала из-за недавней травмы. Кок не смогла стартовать так же резво, как лидер соревнований, а на основной части дистанции уступила ещё одну десятую секунды.