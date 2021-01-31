Золото Репилова на ЧМ, «Глобус» Бурова и 20-я победа Третьякова: как россияне выступают на этапах зимних КМ и ЧМ

Роман Репилов выиграл золотую медаль чемпионата мира по санному спорту. Фристайлист Максим Буров во второй раз за карьеру стал обладателем «Хрустального глобуса» в зачёте акробатики. Конькобежка Наталья Воронина показала лучшее время сезона на дистанции 3000 м. А Александр Третьяков и Елена Никитина оформили золотой дубль в скелетоне. Как россияне триумфально выступают на этапах зимних КМ и ЧМ — в материале RT.

Две медали в санном спорте

Одним из главных событий уикенда в зимних видах стал чемпионат мира по санному спорту, который прошёл в немецком Кёнигсзе. Сборная России из-за санкций WADA выступила на турнире под названием «Команда ФССР». Однако отсутствие гимна и флага страны не помешало отечественным саночникам завоевать две медали.

В субботу Семён Павличенко занял второе место в спринте, уступив лишь австрийцу Нико Гляйршеру. Причём уроженец Братска вполне мог побороться за победу, но допустил грубую ошибку на спуске. Тем не менее он взял шестую медаль ЧМ в карьере — в его коллекции по две награды каждого достоинства.

«Я не досадую от того, что золото было так близко. Напротив, испытываю чувство удовлетворённости, поскольку сумел справиться с эмоциями после довольно-таки сильного падения на заключительной тренировке в четверг. Я тогда приложился как следует. Но со здоровьем у меня всё в порядке», — приводит слова спортсмена ТАСС.

А в заключительный день мирового первенства Роман Репилов выиграл соревнования в одноместных санях. Россиянин праздновал успех в этом виде программы и на прошлогоднем ЧМ в Сочи, где также стал первым в спринте.

Репилов идеально прошёл свои попытки и опередил немца на 0,62 секунды. Единственное, что расстроило его, — отсутствие возможности послушать гимн России на церемонии награждения.

«Этот RLF (Russian Luge Federation. — RT) вместо надписи «Россия» выводит из себя. Сейчас состоялась церемония награждения, и было очень неприятно, когда звучал не наш гимн и висел не наш флаг. К сожалению, всё это уже входит в привычку», — пояснил обладатель золотой награды.

Для остальных россиян чемпионат сложился не столь удачно. Виктория Демченко считалась одной из главных претенденток на медали у женщин, но перевернулась в первом же заезде и чудом избежала серьёзных травм. Аналогичная участь постигла Всеволода Кашкина и Константина Коршунова в соревновании двухместных саней. После падения они не смогли набрать скорость, чтобы доехать до финиша, и попытались пересечь черту при помощи рук, за что были дисквалифицированы.

В итоге отечественная сборная заняла третье место в общекомандном медальном зачёте, пропустив вперёд Германию и Австрию. Хозяева турнира завоевали четыре золотые медали, пять серебряных и три бронзовые.

Лучшее время сезона в конькобежном спорте

Богатым на медали для россиян получился второй и последний этап Кубка мира в Херенвене по конькобежному спорту. Первую награду в пятницу завоевали Сергей Трофимов, Данила Семериков и Даниил Алдошкин. Им удалось взять бронзу. Причём в борьбе за третье место они опередили хозяев турнира.

А в субботу рекордсмен мира Павел Кулижников не оставил соперникам шансов на дистанции 500 м. К сожалению, после финиша спортсмен признался, что получил повреждение во время забега.

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«В целом бежалось нормально, но немножко дёрнул мышцу, чувствовал каждый шаг, мышца была напряжена, боялся, что упаду. Холод приложил — вроде ничего, но настроение из-за этого не особо. Надеюсь, завтра будет всё в порядке, бежать-то надо», — цитирует конькобежца «Р-Спорт».

В результате в воскресенье Кулижников на старт всё же не вышел. Одного из лидеров российской сборной решили поберечь в преддверии ЧМ.

Между тем в субботу медаль на пятисотметровке удалось завоевать и Ангелине Голиковой. Она уступила лишь хозяйке этапа Фемке Кок.

А Елизавета Голубева стала третьей в масс-старте благодаря дисквалификации итальянки Франчески Лоллобриджиды. Её наказали за нарушение правил прохождения дистанции. Голубева замкнула тройку и в зачёте КМ в данной дисциплине, пропустив вперёд только Ирен Схаутен и Ивани Блонден.

В воскресенье главной героиней в составе сборной России стала опытная Наталья Воронина. Она не только одержала победу на дистанции 3000 м, но и показала лучший результат сезона в мире — 3 минуты 56,853 секунды. Заодно отечественная спортсменка установила новый рекорд катка и мировой рекорд на равнине, который ранее принадлежал Схаутен. Правда, в общем зачёте Наталья всё же пропустила вперёд как Схаутен, так и Антуанетту де Йонг.

А Голиковой в заключительный день соревнований удалось взять вторую серебряную медаль на коронной дистанции 500 м. Россиянка снова уступила Кок и в итоговом зачёте КМ в данной дисциплине также заняла второе место позади представительницы Нидерландов. На этом Ангелина не остановилась и в рамках этапа завоевала третье серебро — уже на тысячеметровке.

Наконец, не остались отечественные конькобежцы без медали и в самой длинной мужской дистанции, 5000 м, несмотря на отсутствие Кулижникова. Сергей Трофимов занял третье место, пропустив вперёд Патрика Руста и Нильса ван дер Пула. На аналогичной позиции он закончил короткий сезон КМ и в тотале.

Лыжный подвиг Вокуева

Любители лыжных гонок на выходных могли следить не только за событиями на этапе Кубка мира в Фалуне, но и за легендарным марафоном «Марчалонга». Традиционно этот забег в Италии, дистанция которого составляет 70 км, проходит в последнее воскресенье января и привлекает самых стойких лыжников со всего мира.

В этом году одним из главных героев «Марчалонги», отмечавшей свой 50-летний юбилей, стал россиянин Ермил Вокуев. Когда за четыре километра до финиша от пелотона убежала группа из примерно 20 участников, он оказался далеко позади неё. Однако при финальном подъёме в гору Вокуев сумел настичь лидеров и включиться в борьбу за призовое место. В итоге он стал третьим, проиграв меньше трёх секунд шведу Эмилю Перссону и норвежцу Тору Асле Йердалену.

Вокуев стал лучшим при восхождении на Каскатe и вышел в лидеры горной классификации Visma Ski Classics — серии, объединяющей главные лыжные марафоны. В общем зачёте россиянин поднялся на третье место.

«Хрустальный глобус» Бурова

Фристайлист Максим Буров во второй раз за карьеру стал победителем Кубка мира в зачёте акробатики. Он досрочно завоевал «Малый хрустальный глобус» на соревнованиях в Минске, где в очередной раз показал полное превосходство над всеми соперниками в своей дисциплине.

22-летний спортсмен выиграл золото с результатом 126,24 балла. Приблизиться к Бурову смог только его же напарник по сборной Станислав Никитин, ставший серебряным призёром с оценкой в 124,43 балла. Старший брат Максима Илья не смог пробиться в решающую попытку и закончил соревнования седьмым.

Для Бурова эта победа стала пятой подряд на этапах Кубка мира. Само собой, уроженцу Ярославля не пришлось ждать окончания сезона, чтобы выиграть всю серию соревнований. Кстати, ближайшими преследователями Бурова в акробатическом зачёте Кубка мира являются Павел Кротов и Станислав Никитин. Чтобы остаться в первой тройке, им нужно удачно выступить на оставшихся этапах в США и Казахстане.

Конец сухой серии бобслеистов

Бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов на последнем этапе Кубка мира в Иглсе прервали почти двухлетнюю безмедальную серию, которая преследовала мужскую сборную России. С февраля 2019 года, когда на пьедестал почёта поднялась четвёрка Максима Андрианова, отечественные пилоты и разгоняющие не добивались подобных успехов.

Гайтюкевич и Мордасов, прошлогодние чемпионы мира среди юниоров, заняли третье место в соревнованиях двоек и выиграли свои первые награды на кубке планеты. По сумме двух заездов они уступили 0,82 секунды немецкому экипажу Франческо Фридриха, который в этом сезоне выиграл 11 стартов из 12.

Третий золотой дубль в скелетоне

Александр Третьяков первенствовал в мужских заездах при отсутствии целого ряда фаворитов. Однако это не означало, что золотая медаль далась россиянину легко — отрыв от серебряного призёра Крейга Томпсона из Великобритании составил всего 0,23 секунды. Третьяков одержал юбилейную, 20-ю победу в карьере.

Никитиной же противостояли почти все лучшие скелетонистки мира на данный момент, но она всё равно стала первой с отрывом в 0,39 секунды от австрийки Янин Флок. Россиянка завоевала 12 медалей на этапах КМ и по этому показателю делит первое место за всю историю с ещё тремя спортсменками.

Две награды на домашнем этапе КМ в сноуборде

В субботу в Москве на Воробьёвых горах состоялся этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом». Домашние соревнования получились более чем удачными для россиян, которые завоевали две медали. Турнир у мужчин выиграл 22-летний Дмитрий Карлагачев. В финале он всего на 0,07 секунды опередил словенца Жана Кошира и впервые в карьере выиграл этап КМ.

«Было такое умиротворение, когда слушал гимн России на пьедестале. Сейчас уже никаких других эмоций не осталось. Подошёл к этому этапу с холодной головой, настроиться оказалось несложно, всё получалось само собой. Главный мой соперник — я сам, и сегодня я победил», — приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

А вот Софии Надыршиной не удалось продлить победную серию. 17-летняя россиянка занимала первые места на предыдущих этапах в Скуоле и Бад Гештайне, но в Москве осталась второй. В решающем заезде её всего на 0,03 секунды опередила представительница Австрии Даниэле Ульбинг.

Однако далеко не для всех россиян домашний этап получился удачным. Так, двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд, двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов и победительница этапов КМ Милена Быкова даже не смогли преодолеть квалификацию.