Смазанное впечатление: сборная России провалила эстафеты и осталась без золота на ЧЕ по биатлону

В польском городе Душники-Здруй завершился чемпионат Европы по биатлону. В последний день соревнований разыгрывались медали в супермиксте и смешанной эстафете. Ларисе Куклиной и Евгению Гараничеву удалось завоевать только бронзу, а команда в составе Полины Шевниной, Анастасии Гореевой, Никиты Поршнева и Саида Каримуллы Халили финишировала только седьмой. Впервые с 1995 года российские спортсмены не выиграли ни одной гонки на этих соревнованиях.

Лидерство Куклиной и отставание Гараничева

После субботних гонок преследования на чемпионате Европы в сборной России были определены три спортсмена, которые получили путёвки на мировое первенство в Поклюке. Главный тренер сборной Валерий Польховский заявил, что Лариса Куклина, Саид Каримулла Халили и Евгений Гараничев заслужили своими выступлениями право присоединиться к главной команде.

Правда, последнему в личных стартах так и не удалось выиграть медаль — в индивидуальной гонке Гараничев стал 34-м, а спринт и пасьют он пропустил. Чтобы спортсмен не уезжал из Польши с пустыми руками, тренеры заявили его на супермикст, где партнёршей бронзового призёра Олимпиады стала Лариса Куклина.

Также по теме Наедине с собой: каковы перспективы Подчуфаровой пробиться в сборную России Ольга Подчуфарова не прекращала работать всё время, пока пыталась получить словенское гражданство, поэтому пробиться в сборную России,...

Свой первый этап 30-летняя биатлонистка провела на совесть. Она воспользовалась только одним дополнительным патроном на стойке и закрепилась в первой тройке — эстафету она передала спустя четыре секунды после немки Штефани Шерер и одновременно с француженкой Каролин Коломбо.

Соперниками Гараничева стали Юстус Штрелов и Эмильен Клод. В сравнении с ними россиянин бежал чуть хуже и на каждом круге отставал на несколько секунд. Стрелял же Гараничев почти идеально — он тоже не закрыл сразу лишь одну мишень. Правда, и немец с французом избегали серьёзных ошибок на огневых рубежах. В итоге Гараничев отстал от Штрелова на 14 секунд, но передал эстафету Куклиной одновременно с французом.

Россиянка сразу бросилась ликвидировать отставание, не забывая при этом точно стрелять. К своей последней стрельбе она проигрывала лидировавшей Коломбо уже меньше восьми секунд. Стойку Куклина провела без единой помарки, в то время как Шерер достала один дополнительный патрон, а Коломбо вовсе зашла на штрафной круг. Гараничев получил шестисекундный отрыв от Штрелова, а остальные биатлонисты проигрывали ему как минимум 27 секунд.

Перед огневым рубежом немец догнал российского спортсмена. Стрельбу лёжа они провели одновременно и вместе вернулись на трассу — оба уверенно закрыли все мишени. Так же в одно время Гараничев и Штрелов приступили к стойке, но в этот раз удача сопутствовала только немцу. Бронзовый призёр Олимпиады допустил два промаха и отстал на 16 секунд. В 13 секундах от него последний круг начал Клод.

Закончить гонку на втором месте Гараничеву не удалось. Француз всё-таки настиг его, а затем россиянина чуть не обошёл итальянец Даниэле Каппеллари. Российский дуэт стал обладателем лишь бронзовых медалей. После гонки Польховский объяснил не самое сильное выступление Гараничева на последнем круге неудачно подобранными лыжами и закислением мышц на короткой дистанции.

#OECH21, Duszniki-Zdroj 🇵🇱

The best three single mixed relay teams are:

🥇 🇩🇪 Stefanie Scherer & Justus Strelow

🥈 🇫🇷 Caroline Colombo & Emilien Claude

🥉 🇷🇺 Larisa Kuklina & Evgeniy Garanichev

📸 Stancik/IBU pic.twitter.com/MuQfWEonav — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 31, 2021

Американские горки российской команды

Для смешанной эстафеты тренерский штаб подобрал очень необычный состав. Вместо Анастасии Шевченко, Валерии Васнецовой или Натальи Гербуловой, которые добивались определённых успехов в личных гонках, женские этапы получили Полина Шевнина и Анастасия Гореева. От мужской команды в состав вошли Никита Поршнев и Халили.

Шевнина уже на первом рубеже допустила три промаха и опустилась на 20-е место, проигрывая лидерам полминуты. На дистанции она заметно уступала соперницам, а к последнему кругу уже совсем не могла поддерживать соревновательный темп. При передаче эстафеты Шевнина уступала уже 51 секунду.

При этом выступление Гореевой стало настоящим откровением. Молодая спортсменка стала стремительно догонять соперниц, а после идеальной первой стрельбы поднялась в первую десятку. На стойке Гореева использовала один дополнительный патрон, но он не помешал ей оказаться уже в пятёрке лидеров. Шведке Анне Магнуссон россиянка проигрывала меньше 15 секунд, а под занавес своего этапа она опережала скандинавку уже на 12. Гореева финишировала второй, всего лишь в шести секундах от норвежки Осне Скреде — она стала лучшей на втором отрезке эстафеты как с учётом стрельбы, так и по чистой скорости.

Поршнев первые два круга продолжал находиться среди лидеров. Если бы не одна осечка на лёжке, российская команда даже смогла бы примерить на себя роль лидера. Но на стойке у Поршнева произошёл провал. Он получил штрафной круг и опустился на восьмую строчку. Отставание от первой тройки резко возросло до 40 секунд. Интересно, что лидировала при этом сборная Норвегии, у которой на первом этапе спортсменка тоже не закрыла одну мишень.

После своей неудачи Поршнев как будто бы бросил бороться. Он отстал ещё на 20 секунд, и Халили уступал норвежской команде уже больше одной минуты. С учётом того, что ни в одной личной гонке россиянин не показывал приличных скоростей, надежд на медали даже с точной стрельбой было мало. Халили в итоге использовал один доппатрон и даже поднялся на седьмое место, но проиграл победителям из Норвегии почти две минуты.

Российские биатлонисты так и не смогли одержать ни одной победы на чемпионате Европы, что стало лишь вторым случаем в истории этих соревнований. В последний раз такое происходило в 1995 году. Если же не брать в расчёт выступления юниоров, которые на нескольких турнирах проводили свои отдельные соревнования, то россияне остались без золота впервые с 2007 года.