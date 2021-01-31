Тихонов считает, что Гараничеву не стоит участвовать в ЧМ по биатлону

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на бронзу российских биатлонистов Ларисы Куклиной и Евгения Гараничева в сингл-миксте на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.
Тихонов считает, что Гараничеву не стоит участвовать в ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

По его мнению, с такими ходом и стрельбой понятно, что норвежцы, французы и итальянцы гораздо сильнее россиян. 

«Надежда только на разум самих спортсменов, потому что тренерский состав — это должности по объявлению, я их так называю», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Он считает, что россияне смогут на что-то рассчитывать только в том случае, если сами грамотно восстановятся и накопят энергию.

«Насчёт Гараничева, думаю, здесь уже нужно взять на себя смелость и Жене самому сказать, что на мире он проиграет три-четыре минуты. Шансов нет. Он хороший парень, труженик, прекрасно к нему отношусь, но всему своё время. Ты уважаемый спортсмен в Тюмени, ищи своё место в жизни», — добавил Тихонов.

Эксперт также выразил мнение, что вместо Гараничева лучше ставить молодого спортсмена.

Лариса Куклина и Евгений Гараничев завоевали бронзу в сингл-миксте на ЧЕ по биатлону с результатом 35 минут 28,3 секунды. На двоих они допустили шесть промахов.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление Гараничева в сингл-миксте на чемпионате Европы.

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