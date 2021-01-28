«Дорога в сборную никому не закрыта»: биатлонистка Подчуфарова не получит гражданство Словении и вернётся в Россию

Бронзовому призёру чемпионата мира по биатлону Ольге Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении. В 2019 года спортсменка решила выступать за эту страну, но теперь будет пробовать вернуться в российскую команду. Её решение вызвало противоречивую реакцию на родине, однако в Союзе биатлонистов России и сборной заявили, что не видят проблемы в её выступлении за национальную команду, если она будет соответствовать критериям отбора.

Ольга Подчуфарова не сможет выступать за Словению, как планировала изначально. Российской биатлонистке не удалось получить гражданство этой страны, и она теперь вернётся домой. Спортсменка, которая в течение некоторого времени была лидером женской сборной России и выигрывала в её составе медали чемпионата и Кубка мира, намерена продолжать карьеру и добиваться возвращения в национальную команду.

Впервые о желании Подчуфаровой сменить гражданство и выступать на международных соревнованиях за Словению стало известно в октябре 2019 года. К тому времени она не соревновалась за Россию почти полтора года, с окончания сезона-2017/18. В этом намерении её поддерживала Ассоциация лыжного спорта Словении, которая хотела получить в свою сборную опытную спортсменку к чемпионату мира в Поклюке в 2021-м.

Подчуфарова переехала в Словению и даже смогла выиграть золото на местном чемпионате, однако получить гражданство для официального перехода из одной биатлонной сборной в другую ей никак не удавалось. Несмотря на оптимистичные заявления словенского тренера Уроша Велепеца о том, что Подчуфарова уже сфотографировалась для нового паспорта, получить заветный документ она никак не могла. Уроженка Москвы была вынуждена пропустить чемпионат мира 2020 года в Антерсельве, на котором словенские девушки ни в одной гонке не были близки к медалям.

К новому сезону Подчуфарова так и не получила гражданство Словении и была вынуждена пропустить все этапы Кубка мира, на которых её будущие подруги по команде всё так же показывали более чем скромные результаты. Наконец, в конце января спортсменка рассказала, что больше не надеется получить новый паспорт и отказывается от своих планов.

«Так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию. Никто из двух сторон не ждал такого исхода, но, если не вдаваться в подробности, внутренние законы ЕС не позволяют мне завершить процедуру оформления гражданства, а значит, перспектива выступлений в составе этой страны обнулилась. Вся эта история была для меня большим вызовом, я видела в этом эксперимент, своё развитие и дальнейший рост. Конечно, сложившиеся обстоятельства стали ударом под дых и для меня, и для словенской спортивной федерации, потому что изначальные перспективы были совсем иные», — написала Подчуфарова в Instagram.

Она поблагодарила болельщиков, которые продолжали верить в неё и ждали возвращения. Теперь 28-летняя спортсменка будет пытаться вновь стать членом российской сборной. Подчуфарова отметила, что оставшиеся позади испытания лишь укрепили её желание продолжать спортивную карьеру.

«Однажды я уже потеряла веру в себя, потеряла себя как спортсменку и потеряла мотивацию в процессе долгого восстановления. Но самое ценное для меня то, что я всё-таки нашла в себе силы и эту самую мотивацию продолжить даже после годичного перерыва. Поэтому я приложу все усилия, чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году. Ещё раз спасибо всем. И спасибо за понимание», — добавила биатлонистка.

Словенский тренер Владимир Королькевич рассказал, почему Подчуфарова получила отказ. По его мнению, спортсменку посчитали недостойной войти в сборную, хотя сам он находит эту причину несостоятельной.

«Вопрос согласовывался на уровне правительства, так как хотелось получить сильную спортсменку к домашнему чемпионату мира. На запрос о гражданстве пришёл отрицательный ответ. Официальной причиной стало несоответствие уровня зарплаты минимальному стандарту Словении. Но я думаю, что главная причина не в этом. Есть более весомые моменты. Видимо, посчитали, что это спортсменка не того уровня, хотя я считаю, что с таким лидером женская сборная Словении могла бы прогрессировать и расти», — сказал Королькевич News.ru.

Решение Подчуфаровой вернуться в Россию после неудачной попытки перебраться в Словению вызвало волну критики в биатлонном сообществе. Так, олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала спортсменку предательницей, которой вряд ли будут рады в российской команде.

«Она не первая и она не последняя из тех, кто уезжает из России. Но ведь приживаются. Есть те же девочки из Белоруссии. Но Подчуфарову, видимо, там не приняли. Также никто не знает, почему она вообще уехала. Оля всё время у меня вызывала вопросы, потому что это человек, который закончил школу с золотой медалью. Однако если послушаешь её интервью, то там как будто два класса образования. Во-вторых, она же ничего не объяснила. Думаю, без особого желания её захотят увидеть в команде», — сказала Резцова «Спорт-Экспрессу».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что Подчуфарова будет испытывать дискомфорт при попытке вернуться в сборную России из-за того, что в прошлом она отказывалась от такой возможности.

«Ой, какая незадача! Биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства! Придётся теперь стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо», — написал журналист в своём Telegram-канале.

Однако в Союзе биатлонистов России выразили надежду, что Подчуфарова всё-таки наберёт форму и сможет составить конкуренцию в национальной команде. Об этом RT заявил глава организации Виктор Майгуров. Он пообещал, что спортсменке не будут создаваться никакие препятствия.

«Я не считаю Подчуфарову предательницей, и если она всерьёз намерена продолжать бегать и сумеет выполнить критерии отбора в команду, все мы будем только рады видеть Олю в сборной. Лично я считаю её очень сильной спортсменкой и всегда буду так считать. Когда она приняла решение уехать в Словению, чтобы продолжить там карьеру, это решение было одобрено советом СБР, так что могу только повторить: спортсменка никого не предала и никого не подставила. Насколько мне известно, причиной нынешнего возвращения Подчуфаровой в Россию стало то, что в Словении сменилось правительство. К власти пришла другая партия, и запрос Ольги на предоставление гражданства этой страны был отклонён. На данный момент она остаётся гражданкой России, в последний раз выступала на соревнованиях под флагом нашей страны, поэтому я как президент СБР не вижу никаких проблем в том, чтобы эти выступления были продолжены. И уж тем более мы не станем этому препятствовать», — заявил Майгуров.

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Главный тренер сборной России Валерий Польховский тоже считает, что Подчуфарова вправе вернуться в команду, но предупредил, что теперь в ней собрано много сильных спортсменок разного возраста, с которыми придётся конкурировать.

«Подчуфарова — гражданка России, российская спортсменка, и никто не может запретить ей выступать во внутренних соревнованиях, если она захочет продолжить карьеру. Точно так же никому не закрыта дорога в сборную: выходи на старт, показывай результат, и, если этот результат соответствует критериям отбора, спортсмен должен быть в сборной независимо от того, как его зовут и где он тренируется. Понятно, что Ольге будет непросто: в российском биатлоне за время её отсутствия подросла молодёжь, спортсменки постарше тоже набрали определённую силу. Но время рассудит всех», — сказал Польховский RT.

Наставник сборной отметил, что у Подчуфаровой есть два месяца, чтобы подготовиться к мартовскому чемпионату России. По его итогам будут определены кандидаты в национальную команду на следующий, олимпийский сезон.

«Подчуфарова — опытная биатлонистка, знает, как собрать в кулак волю, тем более после всех передряг, через которые ей пришлось пройти. Территориально она должна быть приписана к региональной организации, то есть к Москве, и я уверен, что там найдут возможность снова взять спортсменку на свой баланс и создать ей условия для тренировок. Чемпионат страны состоится лишь в конце марта, тогда же будут подаваться списки членов сборной команды на следующий год, то есть времени на подготовку у Ольги более чем достаточно», — добавил Польховский.