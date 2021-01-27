Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР

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Российские биатлонисты будут выступать на чемпионате мира в Поклюке под флагом Союза биатлонистов России.
Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

В качестве гимна на церемониях награждения будет использоваться гимн Международного союза биатлонистов.

В официальных документах российская сборная будет обозначаться аббревиатурой RBU, что расшифровывается и переводится с английского как «Союз биатлонистов России».

Ранее Александр Тихонов заявил, что биатлонистку Ольгу Подчуфарову не возьмут в сборную России.

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