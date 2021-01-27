Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.
В качестве гимна на церемониях награждения будет использоваться гимн Международного союза биатлонистов.
В официальных документах российская сборная будет обозначаться аббревиатурой RBU, что расшифровывается и переводится с английского как «Союз биатлонистов России».
Ранее Александр Тихонов заявил, что биатлонистку Ольгу Подчуфарову не возьмут в сборную России.