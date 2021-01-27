Тихонов считает, что биатлонистку Подчуфарову не возьмут в сборную России

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал непопадание Ольги Подчуфаровой в сборную Словении из-за отказа в получении гражданства.

«Это её выбор, куда она хочет — пусть едет. Словенцы не дали гражданство, но другие, может, и дадут. Есть ведь Украина и Беларусь. Ей стоит искать страну, где она бы могла выступать. Я не сомневаюсь, что у сборной России будет много проблем, в том числе с допуском к Олимпиаде. Отсеют тех, кто был на допинге. В сборную Подчуфарову не возьмут, хотя она могла бы помочь нашей команде немного. Такая ситуация сейчас в российском биатлоне, а состав его руководства абсолютно не заслуживает внимания», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она перешла в сборную Словении, но 26 января 2021 года спортсменка заявила, что не смогла сменить гражданство.

Ранее главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, при каких условиях Подчуфарова сможет вернуться в сборную России.