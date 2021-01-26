Польховский рассказал, при каких условиях Подчуфарова сможет вернуться в сборную России

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал, при каких условиях в национальную команду сможет вернуться Ольга Подчуфарова, которая имела намерение выступать за Словению, но не смогла получить гражданство этой страны.
Польховский рассказал, при каких условиях Подчуфарова сможет вернуться в сборную России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы с Ольгой в течение этого сезона встречались, настрой у неё был такой, что вот-вот должна получить гражданство Словении. Если у неё не получилось и сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем – пожалуйста. В марте ей надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде», — цитирует Польховского ТАСС.

Он отметил, что двери в сборную России будут открыты всем, кто будет достоин попадания в неё.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она перешла в сборную Словении, но 26 января 2021 года спортсменка заявила, что не смогла сменить гражданство.

Ранее Дмитрий Губерниев высмеял биатлонистку Подчуфарову, которой не удалось получить гражданство Словении.

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