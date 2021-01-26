Губерниев высмеял биатлонистку Подчуфарову, которой не удалось получить гражданство Словении
- РИА Новости
«Ой, какая незадача! Биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства! Придётся теперь стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо», — написал Губерниев в Telegram-канале.
Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она перешла в сборную Словении.
Ранее Подчуфарова сообщила, что не будет выступать за Словению и вернётся в Россию.