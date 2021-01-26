Биатлонистка Подчуфарова сообщила, что не будет выступать за Словению и вернётся в Россию

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова сообщила, что вернётся на родину и не будет выступать за сборную Словении, как планировала изначально.
Биатлонистка Подчуфарова сообщила, что не будет выступать за Словению и вернётся в Россию
  • РИА Новости

«Как известно, последние полтора года я провела в Словении в ожидании официального допуска к выступлению в составе новой страны. Так сложились обстоятельства, что теперь я возвращаюсь домой, в Россию», — цитирует Подчуфарову РИА Новости.

По её словам, внутренние законы Евросоюза не позволяют ей завершить процедуру оформления гражданства. Она также призналась, что сложившаяся ситуация сильно ударила как по ней, так и по словенской федерации.

«Буду продолжать спортивную карьеру в России. Я приложу все усилия, чтобы снова квалифицироваться в команду и вернуться на международную арену в следующем году», — добавила Подчуфарова.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она перешла в сборную Словении.

Ранее Подчуфарова говорила, что понимает легкоатлетов, задумавшихся о смене гражданства.

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