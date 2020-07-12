Биатлонистка Подчуфарова заявила, что понимает легкоатлетов, задумавшихся о смене гражданства

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Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, выступающая за сборную Словении, высказала мнение о желании некоторых российских легкоатлетов сменить спортивное гражданство.
Биатлонистка Подчуфарова заявила, что понимает легкоатлетов, задумавшихся о смене гражданства
  • РИА Новости

«Лёгкая атлетика — это индивидуальный вид спорта. Как и биатлон. Там ты выступаешь под российским флагом, но всё-таки за себя. Кто бы что ни говорил, ты реализуешь в первую очередь собственные амбиции. И я очень хорошо понимаю людей, которые сейчас хотят сменить спортивное гражданство. Потому что вся их жизнь и карьера заточена на спорте. Дело даже не в возможном пропуске Олимпиады. Их по большому счёту просто лишают возможности заниматься своей профессией», — приводит слова Подчуфаровой «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что не понимает позиции некоторых чиновников, которые не хотят отпускать спортсменов выступать за другие страны.

«Тут либо человек уходит в другую страну и продолжает карьеру, либо он просто заканчивает карьеру. И какую пользу кому даёт второй вариант? Просто не давать людям реализоваться в жизни? Но ради чего?» — добавила биатлонистка.

ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанное с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.

Ранее Подчуфарова призвала отпустить российских легкоатлетов в другие страны.

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