Подчуфарова призвала отпустить российских легкоатлетов в другие страны

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая планирует получить гражданство Словении, высказалась о ситуации в лёгкой атлетике.

На её взгляд, если страна не смогла найти денег для выплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), значит, «это было просто никому не нужно».

«Спортсмены писали письма даже президенту страны, но это всё было проигнорировано. При таких раскладах на месте федерации и всех причастных я бы теперь, наоборот, поспособствовала и помогла атлетам любым образом спасти их карьеры», — приводит слова Подчуфаровой «Спорт-Экспресс».

Биатлонистка также призвала отпустить легкоатлетов выступать за другие страны.

«Ну, отпустите их уже, если не можете помочь. Процесс перехода, поверьте, — это очень непросто. Меня тоже упрекали, якобы я пошла лёгким путём. Ребята, это далеко не самый лёгкий путь. Просто мало кто представляет, с чем тут нужно сталкиваться. Так зачем же ещё больше усложнять жизнь легкоатлетам? Они и так настрадались за эти пять лет. Я говорю именно про чистых спортсменов, которые ни в чём не виноваты. Их очень жалко», — резюмировала Подчуфарова.

Ранее сообщалось, что обладатель юношеского рекорда мира в прыжках с шестом россиянин Матвей Волков работает над вопросами смены спортивного гражданства.