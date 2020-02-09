Подчуфарова не сможет выступить за сборную Словении на ЧМ по биатлону

Бывшая российская, а ныне словенская биатлонистка Ольга Подчуфарова не сможет выступить на предстоящем чемпионате мира 2020 года в итальянском Антхольце.

По словам председателя биатлонного комитета Ассоциации лыжного спорта Словении Блажа Репинца, которые передаёт ТАСС, 27-летняя спортсменка всё ещё не получила словенское гражданство и, таким образом, не сможет выступить на мировом первенстве.

«К сожалению, из-за некоторых дополнительных административных требований ей пока не предоставили гражданство. Надеюсь, что это будет улажено в ближайшее время», — добавил Репинц.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. Перед стартом сезона-2019/20 она перешла в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру.

Мировое первенство состоится с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Ранее сообщалось, что Подчуфарова оригинально ответила на вопрос о Губерниеве.