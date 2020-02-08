Биатлонистка Подчуфарова оригинально ответила на вопрос о Губерниеве

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Биатлонистка Ольга Подчуфарова, выступающая за сборную Словении, ответила на вопрос болельщика о комментаторе Дмитрии Губерниеве.
Биатлонистка Подчуфарова оригинально ответила на вопрос о Губерниеве
  • РИА Новости

«Губерниев — топ? Топ — элемент женской одежды», — написала Подчуфарова в своём Instagram.

Она также призналась, что не смотрит спортивные соревнования по ТВ. 

«Биатлон если и смотрю, то на сайте IBU в момент трансляции. Без рекламы и с комментатором с независимым мнением», — сказала Подчуфарова.

Ранее Губерниев выразил мнение, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР), постоянно критикует нынешнего руководителя СБР Владимира Драчёва, так как не может повлиять на деятельность организации.

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