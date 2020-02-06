Губерниев об экс-главе СБР Тихонове: он никому не нужен
- РИА Новости
«Тихонов постоянно критикует СБР, потому что он давно уже не у дел, никому не нужен», — цитирует комментатора Sport24.
Он также призвал всех отделять великие заслуги Тихонова как спортсмена от его деятельности в качестве главы СБР.
«Мне его жалко. Я думаю, что он сейчас глубоко несчастен в связи с тем, что остался не у дел. А за всем остальным не ко мне, а к доктору», — добавил Губерниев.
У Тихонова и Губерниева возник конфликт по ходу нынешнего сезона. Бывший спортсмен говорил, что репортажи комментатора всё больше похожи на реалити-шоу.
Ранее Губерниев выразил уверенность, что на ЧМ Россия не останется без медалей.