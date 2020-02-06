Губерниев об экс-главе СБР Тихонове: он никому не нужен

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов постоянно критикует нынешнего руководителя СБР Владимира Драчёва, так как не может повлиять на деятельность организации.
Губерниев об экс-главе СБР Тихонове: он никому не нужен
  • РИА Новости

«Тихонов постоянно критикует СБР, потому что он давно уже не у дел, никому не нужен», — цитирует комментатора Sport24.

Он также призвал всех отделять великие заслуги Тихонова как спортсмена от его деятельности в качестве главы СБР.

«Мне его жалко. Я думаю, что он сейчас глубоко несчастен в связи с тем, что остался не у дел. А за всем остальным не ко мне, а к доктору», — добавил Губерниев.

У Тихонова и Губерниева возник конфликт по ходу нынешнего сезона. Бывший спортсмен говорил, что репортажи комментатора всё больше похожи на реалити-шоу.

Ранее Губерниев выразил уверенность, что на ЧМ Россия не останется без медалей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить