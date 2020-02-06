Губерниев об экс-главе СБР Тихонове: он никому не нужен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов постоянно критикует нынешнего руководителя СБР Владимира Драчёва, так как не может повлиять на деятельность организации.

«Тихонов постоянно критикует СБР, потому что он давно уже не у дел, никому не нужен», — цитирует комментатора Sport24.

Он также призвал всех отделять великие заслуги Тихонова как спортсмена от его деятельности в качестве главы СБР.

«Мне его жалко. Я думаю, что он сейчас глубоко несчастен в связи с тем, что остался не у дел. А за всем остальным не ко мне, а к доктору», — добавил Губерниев.

У Тихонова и Губерниева возник конфликт по ходу нынешнего сезона. Бывший спортсмен говорил, что репортажи комментатора всё больше похожи на реалити-шоу.

Ранее Губерниев выразил уверенность, что на ЧМ Россия не останется без медалей.