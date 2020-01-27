Губерниев: уверен, на ЧМ Россия не останется без медалей

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что в отечественном биатлоне нет глубокого кризиса.
Губерниев: уверен, на ЧМ Россия не останется без медалей
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Уверен, на чемпионате мира мы не останемся без наград. Думаю, что выиграем три медали! Не факт, что они будут золотыми, однако я почему-то убеждён, что после того как снизу нам постучали, начнётся всплытие. Скоро покажется перископ нашей подводной лодки в первой смешанной гонке на чемпионате мира, а затем мы неуклонно начнём всех побеждать. Я думаю, что наши тренеры знают, как выплыть из ситуации», — приводит слова Губерниева «Чемпионат». 

В настоящее время у сборной России по биатлону длится рекордно длинная серия по количеству гонок на этапах Кубка мира без медалей — 26.

Ранее сообщалось, почему 26 гонок без медалей российских биатлонистов — не повод для расстройства.

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