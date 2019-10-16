Россиянка Подчуфарова будет выступать за сборную Словении по биатлону

Короткая ссылка
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая возобновила спортивную карьеру минувшим летом, приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Россиянка Подчуфарова будет выступать за сборную Словении по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали её желание», — цитирует генерального секретаря биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матея Облака ТАСС.

По его словам, Подчуфарова будет находиться в словенской команде на ведущих ролях и с помощью своего опыта поможет молодой сборной.

«В 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», — сказал Облак.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене. 

Ранее сообщалось, что биатлонистка Маргарита Васильева не стала оспаривать свою дисквалификацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить