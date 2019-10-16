Россиянка Подчуфарова будет выступать за сборную Словении по биатлону

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая возобновила спортивную карьеру минувшим летом, приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.

«Инициатива выступать за Словению исходила от самой Ольги, и мы поддержали её желание», — цитирует генерального секретаря биатлонного подразделения Ассоциации лыжного спорта Словении Матея Облака ТАСС.

По его словам, Подчуфарова будет находиться в словенской команде на ведущих ролях и с помощью своего опыта поможет молодой сборной.

«В 2021 году словенская Поклюка примет чемпионат мира по биатлону, поэтому нам бы хотелось иметь конкурентоспособную сборную», — сказал Облак.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров в гонке преследования на 10 км. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете на первенстве 2017 года в австрийском Хохфильцене.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Маргарита Васильева не стала оспаривать свою дисквалификацию.