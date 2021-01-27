Резцова назвала унизительным отсутствие слова «Россия» в названии биатлонной сборной на ЧМ

Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказала мнение о названии российской биатлонной команды, которое будет использоваться на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.

«Нам надо биться за то, чтобы упоминалось слово «Россия». В 1992 году на Олимпиаде мы выступали без флага и гимна, но всё равно везде озвучивали, что мы русские, что мы из России. И тогда хотя бы был олимпийский флаг с олимпийскими кольцами. А сейчас просто ни о чем. Мне кажется, что наша федерация за оставшиеся две недели должна бить в колокола, бороться за свои права. Нас же просто унизили, буквально втоптали в землю. Нужно отстаивать имя «Россия», — приводит слова Резцовой ТАСС.

Российские спортсмены не могут использовать национальную символику из-за решения CAS по спору между WADA и РУСАДА. Согласно этому решению сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что состав сборной России по биатлону на ЧМ будет согласован с WADA.