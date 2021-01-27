Резцова назвала унизительным отсутствие слова «Россия» в названии биатлонной сборной на ЧМ

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова высказала мнение о названии российской биатлонной команды, которое будет использоваться на чемпионате мира 2021 года в словенской Поклюке.
Резцова назвала унизительным отсутствие слова «Россия» в названии биатлонной сборной на ЧМ
  • РИА Новости

«Нам надо биться за то, чтобы упоминалось слово «Россия». В 1992 году на Олимпиаде мы выступали без флага и гимна, но всё равно везде озвучивали, что мы русские, что мы из России. И тогда хотя бы был олимпийский флаг с олимпийскими кольцами. А сейчас просто ни о чем. Мне кажется, что наша федерация за оставшиеся две недели должна бить в колокола, бороться за свои права. Нас же просто унизили, буквально втоптали в землю. Нужно отстаивать имя «Россия», — приводит слова Резцовой ТАСС.

Российские спортсмены не могут использовать национальную символику из-за решения CAS по спору между WADA и РУСАДА. Согласно этому решению сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом смогут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Чемпионат мира в словенской Поклюке пройдёт с 10 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что состав сборной России по биатлону на ЧМ будет согласован с WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить