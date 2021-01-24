«Поняли, что им всё по силам»: как победа биатлонисток в эстафете на этапе КМ воодушевила Россию перед чемпионатом мира

Одержав победу в эстафете на этапе Кубка мира в Антерсельве, российские биатлонистки поняли, что им по силам занимать первые места. Об этом заявила олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. По её словам, успех в Италии помог спортсменкам сбросить психологическое напряжение. В свою очередь, Светлана Миронова отметила, что оставила на дистанции все силы. Ульяна Кайшева призналась, что на последнем огневом рубеже не ощущала волнения. А президент СБР Виктор Майгуров предположил, что на первенстве планеты в Поклюке отечественная команда сможет бороться за медали в каждой гонке.

«Я сделала 110% от того, что могла»

Этап Кубка мира по биатлону в Антерсельве, последний перед чемпионатом планеты в Поклюке, россияне завершили удачно. Женщины сумели завоевать первое за два года золото турнира в эстафете. На пьедестал поднялись Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Все они сильно провели свои этапы. Так, забойщица сборной Павлова справилась с волнением и, несмотря на три промаха на втором рубеже, передала эстафету третьей. Кроме того, она показала лучший ход.

«Я очень старалась. Самочувствие нормальное, но тремор в ногах был серьёзный, перевосстановление на «стойке». Там проходила на тоненького, чтобы не уйти на круг, и потом уже по максимуму старалась «отбить» ногами, чтобы команде проще было работать с лидерами. Промахи? Требовалось просто всё до конца «отбивать» и бежать», — отметила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Особенно порадовала болельщиков Акимова. Тренерский штаб вернул опытную спортсменку с Кубка IBU, и она помогла национальной команде завоевать долгожданное золото в эстафете.

«Самочувствие неплохое, с первого круга шли вместе с немкой. Меня вели и говорили, чтобы я не дёргалась. Мы с ней бежали ровно в хорошем темпе. Лыжи работали отлично, спасибо сервис-бригаде. Промах на «стойке»? Задача была быстрее отстреляться и уйти на дистанцию. Всё получилось», — отметила Акимова.

Акимова смогла отыграть одну позицию, а Миронова сохранила второе место. После гонки Светлана призналась, что отдала на дистанции буквально все силы.

«Когда следишь со стороны за тем, как член твоей команды работает на рубеже, переживаешь сильнее, чем когда сам стреляешь. Я без акклиматизации чувствую себя очень тяжело в Антерсельве. У меня такой организм, ничего не могу с собой поделать. Когда финишировала, выдохнула, что это была последняя гонка, хотя этап получился для нас отличным», — заявила Миронова.

Победную точку удалось поставить Кайшевой. Она вместе с Франциской Пройс убежала от преследовательниц, а со «стойки» ушла единоличным лидером, несмотря на два промаха.

«Я, конечно, понимала и видела, что немка немного задерживается на рубеже. Не знаю, как это произошло, но не испытывала никакого волнения. Как и в предыдущих гонках, шла с запасом, чтобы оставить силы на последний круг. Там уже сделала 110% от того, что могла. Большее показать было невозможно. Акклиматизация ещё присутствует. Тяжело дышать, когда просто стоишь, сидишь. Думаю, мы всё ещё можем прибавить», — подчеркнула Кайшева.

В свою очередь, наставникам сборной России оставалось лишь порадоваться успеху подопечных. Но старший тренер женской команды Михаил Шашилов отметил, что девушкам необходимо продолжать работать над собой, чтобы добиться успеха и на ЧМ.

«Положительные эмоции, чрезмерная радость. Что-то получилось, что-то нет. Всех поздравляю, особенно болельщиков, которые следили, переживали... Надо работать над собой. Почему бежала Акимова, а не Лариса Куклина? Нужно было пробовать Татьяну в эстафете, она справилась превосходно. Вопросы, может быть, остались по расстановке на этапы. Финиш Кайшевой? Ульяна показала, что могла показать», — заявил специалист.

Также Шашилов пообещал, что российские биатлонистки постараются прибавить к первенству планеты, и предположил, что состав эстафетной четвёрки не изменится.

В свою очередь, главный тренер национальной команды Валерий Польховский объяснил, почему Акимова не появлялась на этапах КМ раньше.

«Думаю, Татьяна ещё не набрала те основные кондиции, которые имела до паузы в карьере. У неё было много переездов, а теперь появится время для более целенаправленной подготовки к ЧМ, где Акимова должна ещё прибавить в скоростных качествах», — приводит слова Польховского «Р-Спорт».

Поздравил россиянок с успехом и министр спорта Олег Матыцин. Он назвал этап КМ в Антерсельве самым успешным для сборной в текущем сезоне и выразил надежду на достойное выступление на ЧМ.

А президент СБР Виктор Майгуров предположил, что в Поклюке отечественные биатлонисты будут бороться за медали в каждой гонке.

«Последние старты показали, что нам по силам бороться в любой дисциплине на ЧМ. После чемпионата Европы к этой команде присоединятся один-два человека, которые будут выступать на ЧМ», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

«Эта победа позволит обрести уверенность перед ЧМ»

Бывший президент СБР Владимир Драчёв также порадовался победе сборной в женской эстафете. По его словам, национальная команда тренируется в преддверии ЧМ с подъёмом в функциональной и стрелковой подготовке.

«Радует, что девочки сумели справиться со стрельбой и преодолеть психологический рубеж борьбы за медали. Отработали в тяжелейших условиях. Без подготовки в Антерсельве всегда приходится сложно. Видно, как у многих трясутся ноги и выпадает акклиматизация, но наши сумели справиться. Эта победа позволит обрести уверенность перед ЧМ. Говорят, цыплят по осени считают, а у нас — по первенству планеты», — приводит слова Драчёва «Чемпионат».

При этом многие эксперты честно признались, что не ожидали такого результата в эстафете от российских девушек. В их число попала и трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

«Девчонки не баловали нас успехами ни в этом сезоне, ни в прошлом. Конечно, отрадно, что наша четвёрка на первом месте. При этом все спортсменки очень хорошо отработали. Небольшое напряжение, правда, присутствовало, когда Миронова на «стоечке» работала... Кайшева — молодец. Последний круг она очень здорово отработала. И это тоже неожиданно. Обычно скорость на последнем круге у Ульяны западает. Что и говорить, девчонки очень порадовали», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

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Однако трёхкратная олимпийская чемпионка посетовала, что у основной эстафетной четвёрки женской сборной России фактически нет замены, а тренеры не торопятся пробовать в деле молодых биатлонисток.

«У нас есть неплохие спортсменки, которых тоже надо пробовать. Да, вроде бы на сегодняшний день наши девчонки хорошо готовы, но до Поклюки ещё две недели. Может, форма у кого-то из них спадёт. Поэтому всегда должна иметься достойная замена. А вдруг кто-то из этой четвёрки выпадет? Упаси Господь, конечно. Будем надеяться, что они выдержат свою форму до чемпионата мира», — добавила Резцова.

Не ожидал победы от сборной России и двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. По его мнению, шансы на высокий результат у команды появились благодаря возвращению Акимовой.

«Я не думал, что они выиграют, но о подиуме думал. Появились хорошие шансы только из-за того, что пригласили Акимову. Я уже давно об этом говорил: зачем её мариновали? Она давно уже должна быть на Кубке мира. Сегодня Татьяна сыграла одну из ключевых ролей. Стреляла здорово и ходом хорошо прошла. Свой этап провела на пять с плюсом», — приводит слова эксперта Sport24.

Также Васильев выделил Кайшеву.

«Остальные девчонки тоже ровно прошли. Когда не надо догонять, работать в своём режиме и идти с лидерами вместе проще. Акимова отдала этап Мироновой, а той оставалось ровно бежать и не форсировать. Кайшева — молодец, я за неё конкретно переживал. Не за стрельбу, а за то, что ходом неудачно пройдёт. Но она справилась выше всяких похвал», — добавил Васильев.

Акимову похвалил и бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев. Он считает, что Татьяна необходима национальной команде на ЧМ.

«Всё сложилось очень хорошо. Девочки — молодцы. Прежде всего справились со стрельбой лучше других команд. Главное, чтобы всё это сохранилось до ЧМ. Акимова подтвердила свой статус, она эстафетный боец. То, что на чемпионате мира она нужна, было видно и по нашим соревнованиям, и по международным, в которых Татьяна участвовала», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Высказались об успехе россиянок и олимпийские чемпионки в эстафете Ванкувера-2010. Ольга Зайцева поздравила девушек с победой и пожелала им продолжать в том же духе на ЧМ.

«Главное — не терять вкус победы, теперь надо держаться за это место, работая дальше. Они поняли, что могут и всё им по силам. Отлично сняли психологическое напряжение», — заявила Зайцева в интервью «Р-Спорт».

В свою очередь, Светлана Слепцова отметила хорошую психологическую готовность россиянок. По её словам, отечественные биатлонистки максимально уверенно действовали на огневых рубежах и неплохо смотрелись на дистанции.

«Скорость сегодня была хорошая и у Павловой, и у Кайшевой, Акимова отлично всё сделала. Все очень достойно отработали, заслужили эту победу, надеюсь, на ЧМ они продолжат так же. Чемпионат только через три недели, неизвестно, кто как себя будет чувствовать к тому моменту, это всё-таки большой срок. Но на данный момент это наш оптимальный состав, надеюсь, в таком сочетании они и выиграют первенство планеты», — приводит слова Слепцовой ТАСС.

Наконец, трёхкратный чемпион мира Иван Черезов порадовался за Кайшеву.

«Выдержать такую борьбу, когда вместе с соперницами идёшь на каждом рубеже, борешься, совсем с небольшим отрывом уходя на финишный круг, — это очень высокое эмоциональное напряжение, и она с ним справилась. Ещё до начала трансляции, когда показывали профайл спортсменок, пролетела мысль, что это оптимальный состав на эстафету и по этапам, и конкретно по фамилиям», — отметил Черезов.