Майгуров заявил, что россияне будут бороться за медали в каждой гонке ЧМ

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал победу женской сборной страны в эстафете на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.

«С одной стороны, в Антерсельве мы всегда неплохо выступали. С другой — видим, что команда степ-бай-степ идёт в гору. Это позитивная тенденция перед чемпионатом мира. Сервис-бригада у нас весь сезон работает хорошо. Этот успех больше отношу к стратегии, которую выбрали наши тренеры. Я им доверяю. Это плоды их совместной работы. Медальный план на чемпионат мира? Это неблагодарное дело. Но в каждой гонке мы будем бороться за медали. И не только в командных видах. Гонки здесь и на предыдущих этапах показали, что нам по силам бороться в любой дисциплине на чемпионате мира», — заявил Майгуров в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее Кайшева заявила, что на последнем круге сделала 110% от того, что могла.