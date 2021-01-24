Майгуров заявил, что россияне будут бороться за медали в каждой гонке ЧМ

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал победу женской сборной страны в эстафете на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Майгуров заявил, что россияне будут бороться за медали в каждой гонке ЧМ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«С одной стороны, в Антерсельве мы всегда неплохо выступали. С другой — видим, что команда степ-бай-степ идёт в гору. Это позитивная тенденция перед чемпионатом мира. Сервис-бригада у нас весь сезон работает хорошо. Этот успех больше отношу к стратегии, которую выбрали наши тренеры. Я им доверяю. Это плоды их совместной работы. Медальный план на чемпионат мира? Это неблагодарное дело. Но в каждой гонке мы будем бороться за медали. И не только в командных видах. Гонки здесь и на предыдущих этапах показали, что нам по силам бороться в любой дисциплине на чемпионате мира», — заявил Майгуров в эфире «Матч ТВ». 

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.

Ранее Кайшева заявила, что на последнем круге сделала 110% от того, что могла.

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