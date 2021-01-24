Кайшева: на последнем я сделала 110% от того, что могла

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Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала победу своей команды в эстафете на этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве.
Кайшева: на последнем я сделала 110% от того, что могла
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Внутри у меня ещё одышка, я не могу отдышаться, ещё из-за маски тяжело. Что спросила у своей соперницы после финиша? Сколько она брала дополнительных патронов, чтобы понять, как ситуация сложилась. Так же, как и на всех прошлых гонках, я с запасом шла все первые круги. На последнем сделала уже 110% от того, что я могла», — сказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

К последнему рубежу россиянка подошла одновременно с немкой Франциской Пройс. Кайшева отстрелялась без ошибок, а Пройс понадобился один дополнительный патрон. На заключительном отрезке российская биатлонистка смогла удержать добытое преимущество.

Ранее женская сборная России выиграла эстафету на этапе КМ в Антерсельве.

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