Женская сборная России выиграла эстафету на КМ в Антерсельве
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
Сборная России выступала в следующем составе: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1:07:32.
Второе место заняла сборная Германии, отставшая от российской команды на 11 секунд. Тройку лучших замкнула сборная Франции.
Ранее сообщалось, что говорили после завоевания Россией бронзы в эстафете на этапе КМ по биатлону в Италии.