Женская сборная России выиграла эстафету на КМ в Антерсельве

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На этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве женская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафетной гонке.
Женская сборная России выиграла эстафету на КМ в Антерсельве
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Сборная России выступала в следующем составе: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1:07:32.

Второе место заняла сборная Германии, отставшая от российской команды на 11 секунд. Тройку лучших замкнула сборная Франции.

Ранее сообщалось, что говорили после завоевания Россией бронзы в эстафете на этапе КМ по биатлону в Италии.

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