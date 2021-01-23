«Для нас это маленькая победа»: что говорили после завоевания Россией бронзы в эстафете на этапе КМ по биатлону в Италии

Бронза в мужской эстафете в рамках этапа Кубка мира по биатлону в Антерсельве стала для сборной России маленькой победой. Об этом заявил после гонки финишёр команды Эдуард Латыпов. В свою очередь, Александр Логинов извинился перед партнёрами за уход на штрафной круг. Антон Бабиков признался, что ночью чувствовал себя не лучшим образом и даже подумывал сняться. А главный тренер Валерий Польховский порадовался тому, что прервалась серия отечественной команды из четвёртых мест.

«Дальше будем бороться за первое место, у нас сильная команда»

Этап Кубка мира в Антерсельве складывается для российских биатлонистов более чем удачно. В пятницу Александр Логинов принёс стране первую в текущем сезоне медаль личной гонки — и сразу золотую. А в субботу мужчины поднялись на подиум в эстафете и прервали неудачную серию из четвёртых мест.

При этом отечественная команда могла оказаться выше третьего места, если бы не провальная работа Логинова на «стойке». Победитель индивидуалки зашёл на штрафной круг, а после окончания гонки извинился перед партнёрами.

«На самом деле я чувствовал, что ход совсем не мой и ноги не мои. Поэтому и не справился со стрельбой. Мне жаль, просто я по максимуму пытался отработать, чтобы помочь команде. Надеюсь, меня простят за штрафной круг. На таком уровне это непозволительная ошибка, но я всё равно пытался максимально близко передать эстафету Эдуарду», — отметил Логинов в эфире «Матч ТВ».

С проблемами на втором огневом рубеже столкнулся и Эдуард Латыпов, который воспользовался тремя дополнительными патронами. Но на последних метрах дистанции он не оставил никаких шансов немцу Томасу Доллю и, похоже, закрепился в роли финишёра сборной.

«Для нас это маленькая победа. Дальше будем бороться за первое место, у нас сильная команда. Поначалу занервничал, ведь в такой компании не всегда бываю, потом собрался. После «стойки» эмоции отбросил и пошёл в борьбу. Знал, что Долль будет «дёргать», у него очень сильная дистанционная скорость. Томас предпринимал попытки оторваться и дважды старался выйти вперёд, но на другой траектории свежий снег. Уже вышел на финише, закрыл «коридор». Правый поворот преимущественный, потом уже понял, что Долль закончил бороться», — объяснил Латыпов.

Никаких вопросов у болельщиков не может возникнуть и к Матвею Елисееву с Антоном Бабиковым. Оба отработали свои этапы идеально, а Матвей вовсе передал эстафету Логинову первым. После финиша уроженец Зеленограда признался, что на старте ему приходилось сдерживать себя.

«Это сложно. После второго этапа в Оберхофе тренеры осознанно тормозят меня на первых кругах. Чувствовал большое преимущество в работе лыж. На «стойке» поторопился, хотел побыстрее убежать. Видел, что Йоханнес Дале промахивался, и хотел привезти побольше преимущество, — отметил Елисеев.

А чемпион мира в эстафете Бабиков, отработавший первый этап, признался, что накануне гонки чувствовал себя не лучшим образом и даже подумывал сняться.

«Ночью плохо спал, болели мышцы спины. Спасибо моей жене и близким, которые поддержали. Понимал, что нужно отработать точно, сейчас это предельная скорость для меня. Главным было отстрелять и выдать максимум. Удалось собраться, накануне появился небольшой туман, проанализировал свои ошибки. Четвёртые места в эстафетах? Это в команде не обсуждается, все понимают и стараются показать, что наша позиция выше четвёртой», — заявил биатлонист.

Остался доволен выступлением подопечных и завоеванием долгожданной медали и главный тренер сборной Валерий Польховский. А неудачу Логинова на огневом рубеже специалист связал с потерей концентрации.

«Так бывает, это же биатлон, тем он и интересен. Понятно, что из данной ситуации он сделает определённые выводы. Три выстрела вышли прекрасными, но после, видимо, он упустил контроль и концентрацию. В итоге допустил ошибки, которые привели к тому, что пришлось зайти на штрафной круг. Но это командная борьба, поэтому в любом случае поздравляю ребят и всю Россию с бронзовой медалью. Наконец-то четвёртые места мужского состава сборной закончились, и ребята поднялись на пьедестал почёта», — приводит слова наставника ТАСС.

Также тренер признался, что Латыпова сознательно готовят на роль финишёра уже с декабря.

«Процесс идёт, случайности быть не может, всё должно быть подготовлено заранее. Даже по интервью, которое сейчас даёт Эдуард, мы понимаем, что он взрослеет, набирается опыта в качестве финишёра», — добавил Польховский.

В свою очередь, тренер национальной команды по стрельбе Максим Максимов объяснил промахи Логинова излишне активной работой на первом круге. По его словам, Александр стремился создать как можно больший задел от преследователей.

«Сложная эстафета, я очень нервничал, особенно когда Логинов зашёл на штрафной круг. За Латыпова тоже переживал. Александр хотел создать задел, с первого круга включился в борьбу. Здесь горы, сложное стрельбище, ему немного тремор ног помешал. В ногах не было устойчивости. Латыпов? Если честно, «лёжку» Эдуарда не видел в трубу из-за тумана. На стойке сказалось волнение, конечно. Была очень плохая видимость. Мы молодцы. Третье место, но мы дали бой. Думаю, готовы побеждать, — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».

🇫🇷FÊTE FRANÇAISE🇫🇷



Perfect day for @FedFranceSki - the men add to the joy by winning the relay after a tight battle between @EmilienJck and Johannes Thingnes Boe on the final loop! 🏁💪



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📷Manzoni/IBU #biathlon#biathlonfamilypic.twitter.com/2F1ge8tbgC — IBU World Cup (@IBU_WC) January 23, 2021

«На чемпионате мира выиграем две медали, одна из которых — золотая»

Что касается экспертов, то они в основном остались довольны результатами гонки, даже несмотря на то, что россияне вполне могли подняться выше третьего места. Так, комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что итог эстафеты настраивает его на позитивный лад в преддверии ЧМ.

«Ни на йоту не сомневался, что к чемпионату мира Россия подойдёт во всеоружии. Мы видим команду, которая растёт на глазах. В каждой гонке боремся за медаль: это касается как женщин, так и мужчин. Те люди, которые не верили в тренерский штаб, начинают переобуваться. И Шашилов, и Каминский твёрдо знают своё дело. Мы не ждём ошибок от других, боремся на равных — это самое главное. Мы пойдём дальше, уже завтра будем сражаться в женской эстафете и мужском масс-старте. Я убеждён, что на ЧМ мы выиграем две награды, одна из которых будет золотой», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

А бывший президент СБР Владимир Драчёв похвалил за отличную работу биатлонистов Бабикова и Елисеева, которые бежали первые два этапа. По его мнению, остальные спортсмены должны брать с них пример.

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«Гонка получилась экстремальной. Две последние «стойки» у Логинова и Латыпова получились на грани. Если Саша зашёл на круг, то Эдуард принёс нам бронзовую медаль. На последнем круге он уверенно шёл за Доллем и справился на финише. Если учитывать штрафной круг, мы показали достойный результат. Конечно, хотелось бы видеть наших парней выше, да и шансы были. Но и бронзовых медалей у нас тоже давно не было», — отметил Драчёв.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев остался разочарован промахами Логинова. Он признался, что никак не ожидал от лидера сборной такого количества ошибок в решающий момент.

«Но уж на штрафной круг заехать... Вот от кого не ожидал, так это от Саши Логинова. А в целом что-то уже вырисовывается. Главное условие — не брать дополнительные патроны. Сложно сказать, увидим ли именно эту эстафетную четвёрку на ЧМ. Тут многое зависит от самочувствия спортсменов. Но этот вариант кажется оптимальным. Удивляет, почему в Оберхофе Кирилла Стрельцова поставили на первый этап. Конечно, Бабикова нужно было ставить с самого начала. Это решение себя сегодня оправдало. Антон просто великолепно прошёл свой этап», — заявил Васильев.

Отдельно похвалил Бабикова и Елисеева и трёхкратный чемпион мира Иван Черезов. По его словам, они продемонстрировали «зрелость и профессионализм», которые вкупе с отличной работой лыж помогли им показать высокий результат.

«Матвей на первом круге проигрывал, я сначала даже удивился этому, но потом стало понятно, что он встаёт за спины ребят и тактически работает грамотно. Финишный круг показал, что данная стратегия оказалась правильной. Антон и Матвей порадовали», — приводит слова Черезова Sport24.

Также трёхкратный чемпион мира положительно оценил выступление Латыпова. Он отметил, что в его лице сборная России получила настоящего бойца.

«Вопрос с финишёром на чемпионате мира, думаю, снят — им станет Эдуард. Команда очень сбалансированная, а первые два этапа показали, как надо работать именно в эстафетной гонке: функционально можно быть чуть слабее соперников, но чёткая работа по дистанции и на рубежах приводит к лидерству. Давно мы не наблюдали нашу команду в лидерах именно по ходу гонки», — добавил Черезов.

А бывший главный тренер отечественной национальной команды Анатолий Хованцев, напротив, призвал не связывать высокие результаты на этапе КМ с предстоящим ЧМ.

«В преддверии чемпионата мира это хороший результат. Но мир — это отдельный старт, где всё будет зависеть от распоряжений тренеров в подготовке, от последнего подготовительного этапа. Латыпов мог не доводить до последнего выстрела, это не есть хорошо. Но то, что выиграл у Долля на финише, — конечно, молодец», — подчеркнул Хованцев.