Без единого промаха: Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ по биатлону в Антерсельве

Россиянин Александр Логинов одержал первую личную победу в сезоне на этапе Кубка мира по биатлону в Антерсельве. В индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя огневыми рубежами он не допустил ни одного промаха и обошёл своего ближайшего преследователя почти на минуту. Второе и третье места заняли норвежец Стурла Легрейд и француз Кентен Фийон Майе. Ещё один россиянин Евгений Гараничев финишировал 14-м, несмотря на две осечки.

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве российской сборной удалось завоевать первое личное золото в сезоне. Победу одержал Александр Логинов, ставший лучшим в индивидуальной гонке благодаря безукоризненной стрельбе. При этом выиграть ему не помешали ни застрявшая гильза на втором огневом рубеже, ни сломанная палка на последнем круге.

После 6-го этапа КМ состав мужской сборной России претерпел определённые изменения. В строй вернулся Антон Бабиков, который в 2021 году выходил на старт всего один раз и занял 74-е место в спринте. Его попытался заменить Игорь Малиновский, но он свой шанс провалил, и тренеры снова предпочли более опытного спортсмена.

В Антерсельву также приехал Матвей Елисеев. Его шестое место в последнем забеге в Оберхофе внушало некоторый оптимизм перед переездом в Италию. Однако он пропустил две официальные тренировки перед индивидуальной гонкой и закономерно оказался вне состава. Замена ему была подобрана довольно неожиданная — шестую квоту в команде получил 22-летний Илья Гаврилов. На последнем этапе Кубка IBU он даже с качественной стрельбой не попадал в топ-50 и должен был вернуться в Россию, но при переезде из Арбера задержался в Антерсельве, чтобы потренироваться с основной сборной. Так он неожиданно для самого себя получил шанс дебютировать в Кубке мира, да ещё в дисциплине, где стрельба гораздо важнее скорости.

Остальная четвёрка осталась без изменений — в стартовый протокол также вошли Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Кирилл Стрельцов, которому выпало бежать раньше всех соотечественников. На первом огневом рубеже Стрельцов закрыл все мишени и ненадолго стал ориентиром для соперников, но уже на стойке он допустил два промаха и перестал занимать лидирующие позиции. Латыпов закончил борьбу за медали ещё раньше, допустив промах на первой стрельбе, при этом свой круг он пробежал медленнее Стрельцова.

Зато удачно гонку начал Логинов. После точной работы на первом рубеже он захватил лидерство, и если кому-то удавалось на этом этапе его обойти, то лишь на считаные секунды. При этом меньше минуты ему проигрывали норвежец Йоханнес Бё и итальянец Лукас Хофер, у которых было по одному промаху.

На второй стрельбе у Логинова произошла заминка из-за застрявшей гильзы, но он всё равно закрыл все мишени. Сразу вслед за ним на стрельбище появился Бё-младший, который смог приблизиться к россиянину на расстояние в 1,7 секунды — за круг норвежец практически отыграл всё отставание. Чуть позже Логинова обошли швед Пеппе Флеминг, француз Кентен Фийон Майе и норвежец Ветле Шостад Кристиансен — первую половину дистанции он пробежал на 28 секунд быстрее Логинова.

Alexander Loginov is currently in the lead after the second visit to the range but Johannes Thngnes Boe is only a second behind despite one miss in the prone! #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/vIaSk51q0m — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021

Но точно стрелять в этот день было гораздо важнее, а у российского спортсмена, которому Антерсельва год назад принесла золото в спринте, на рубежах было всё в порядке. Следующую лёжку он тоже прошёл чисто, в то время как Бё-младший, Флеминг и Фийон Майе на минуту ухудшили своё время. Ближайшими преследователями Логинова стали немец Арнд Пайффер и австриец Симон Эдер, которым качественная стрельба тоже помогала держаться в первой тройке.

Заключительная стрельба имела колоссальное значение для Логинова. Уже несколько раз в этом сезоне он оказывался без медалей или подводил эстафетную команду из-за промахов последними выстрелами. Но он наконец-то смог собраться и закрыть все мишени. Впервые с декабря 2019 года Логинов идеально отработал на стрельбище в гонке с четырьмя огневыми рубежами. После этого он уже мог претендовать на золото, но нужно было ещё дождаться стрельбы главных конкурентов и самому добежать до финиша — последний круг Логинов начал со сломанной палкой и не сразу получил замену инвентаря.

All 20 targets go down for Alexander Loginov - but he breaks a pole leaving the shooting range. 😬 #ANT21https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/79SKiFMGWd — IBU World Cup (@IBU_WC) January 22, 2021

В итоге никто из соперников ничего не смог противопоставить россиянину. Йоханнес Бё допустил ещё два промаха и уже никак не мог отыграть своё отставание ходом. Столько же осечек совершил Пайффер. Эдер к тому времени сам отстал на 30 секунд от Логинова и тоже не избежал штрафной минуты.

В борьбе ещё оставался Кристиансен, только подходивший к третьему рубежу. Но норвежец не справился и оставил одну мишень открытой, а потом ошибся и на последнем рубеже, чем лишил себя наград.

В итоговом протоколе второе место вслед за Логиновым занял Стурла Легрейд из Норвегии, а Фийон Майе выиграл 0,1 секунды в споре за бронзу с Хофером. В последний момент на пьедестал почёта попытался забраться чисто отстрелявший украинец Антон Дудченко, но его отставание от француза составило 0,3 секунды.

Из остальных россиян достойно выступить смог только Гараничев. С двумя промахами на лёжках он занял 14-е место, проиграв ходом Логинову всего 11 секунд, и отобрался в масс-старт. Бабиков с тремя осечками, Латыпов — с четырьмя, Стрельцов и Гаврилов — с пятью остались без кубковых очков. В топ-40 никто из них не попал.