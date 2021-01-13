Чистая стрельба: Елисеев впервые за сезон финишировал в топ-10 на этапе КМ по биатлону

В Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Россиянин Матвей Елисеев показал свой лучший результат в сезоне, заняв десятое место с чистой стрельбой. В первой тридцатке также расположились Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Кирилл Стрельцов, каждый из которых допустил по одному промаху. Победу одержал обладатель жёлтой майки Йоханнес Бё из Норвегии.

В немецком Оберхофе стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Первые медали были разыграны в мужском спринте. Лидер общего зачёта норвежец Йоханнес Бё одержал победу, опередив соотечественника Стурлу Легрейда и немца Арнда Пайффера. Все три призёра гонки показали чистую стрельбу. Лучшим в составе сборной России стал Матвей Елисеев, занявший десятое место.

Накануне гонки стало известно о ротации в составе сборной России. Антона Бабикова заменил пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский. Нынешний сезон у Бабикова не задался — хотя он стрелял достаточно стабильно и дважды отработал на ноль, бегать на уровне мировых лидеров или хотя бы партнёров по сборной он так и не начал. В семи личных гонках Бабиков набрал всего лишь 21 очко в зачёте Кубка мира.

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Терпение тренерского штаба лопнуло после 74-го места в спринте на первом этапе в Оберхофе. В результате Малиновский получил шанс дебютировать в этом сезоне и выступить в спринте под последним, 101-м номером.

Основные фавориты гонки стартовали в третьей десятке или позже. Из россиян в первую группу участников попал только Евгений Гараничев. В прошлом спринте он отлично отстрелял лёжа, но затем допустил три промаха на стойке. В этот раз он сразу начал с ошибки на первом огневом рубеже и стал проигрывать больше 20 секунд даже молдаванину Павлу Магазееву, в прошлом представлявшему Россию. Но на стойке Гараничев исправился и закрыл все мишени. Некоторое время он даже держался в первой тройке, но лишь до тех пор, пока в борьбу не вступили главные претенденты на медали.

В их число входили и обладатели золотых медалей в смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Александр Логинов. На третий день после своей победы они всё так же здорово бежали по дистанции — Логинов на 800-метровой отсечке делил лидерство со шведом Мартином Понсилуомой, а Латыпов подошёл к первому огневому рубежу с пятым временем.

Но лёжку они провели одинаково неудачно. Оба россиянина промахнулись последним выстрелом. В результате Латыпов стал проигрывать почти 18 секунд шедшему первым Стурле Легрейду из Норвегии, а отставание Логинова превысило 36 секунд. К тому времени как российские биатлонисты начали стрелять стоя, их проигрыш увеличился ещё на несколько секунд, так как лидерство перехватил сначала итальянец Лукас Хофер, а потом и норвежец Йоханнес Бё.

Стойка для Латыпова и Логинова тоже оказалась более простым испытанием, чем лёжка. Латыпову благодаря чистой стрельбе даже удалось подняться на пятое место с символическим отставанием от латвийца Андрея Расторгуева. Логинов бежал медленнее и оказался во второй десятке. Но зато последний круг он прошёл почти в одни ноги с Легрейдом, а Латыпов сил на заключительную треть дистанции не сохранил. Он проиграл норвежцу 20 секунд за 2,5 км и не попал даже в первую десятку — выше оказались промахнувшиеся два раза Понсилуома и Хофер. После финиша Бё-младшего Латыпов опустился на 13-е место, а Логинов — на 16-е.

Следующим из россиян в гонку вступил Кирилл Стрельцов. Он сразу смог порадовать чистой стрельбой на лёжке и пробежал первый круг быстрее Латыпова на полторы секунды. Но лучшим в сборной России молодой спортсмен был недолго — Матвей Елисеев стартовал ещё быстрее и тоже закрыл все мишени. Он поднялся на девятое место, проигрывая Йоханнесу Бё 15 секунд.

На стойке Стрельцов отработал уже не так уверенно — очередной промах последним выстрелом отбросил его за Гараничевым, который к тому времени уже балансировал на грани вылета из очковой зоны. Елисеев же смог во второй раз подряд закрыть все мишени. Он ворвался в первую пятёрку, и от призовой позиции его отделяли уже всего лишь семь секунд. Настолько близко к медалям в личных гонках российские биатлонисты ещё не были в этом сезоне.

К сожалению, Елисееву не удалось сохранить свой темп на последнем круге. Хотя он и бежал из последних сил, ему пришлось опуститься на десятое место и оказаться позади сразу пятерых спортсменов, которые не были так же точны на стрельбище. Тем не менее для Елисеева такой результат стал лучшим в сезоне.

Гораздо лучше заключительную треть дистанции отработал Стрельцов. Он сумел отыграть девять позиций и замкнуть топ-30, оказавшись выше Гараничева на 14 строчек в итоговом протоколе. Этим 24-летний биатлонист показал, насколько сильно он хотел попасть в эстафетную четвёрку, которая поборется за медали 15 января. С учётом того, что Елисеев, Латыпов (15-е место), Логинов (21-е место) и Стрельцов на четверых допустили всего три промаха, шансы на медали в командной гонке у них будут.

Что касается Малиновского, то его возвращение в сборную оказалось провальным. Он не закрыл по одной мишени на каждом огневом рубеже и занял лишь 92-е место, проиграв больше четырёх минут Йоханнесу Бё. Весьма вероятно, что в скором времени в команде последует обратная замена на Бабикова или кого-то ещё из ближайшего резерва.