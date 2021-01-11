«Пока у нас не складывается ничего»: Касперович о проблемах Логинова, сорванных сборах и трассе ЧМ по биатлону

Александр Логинов переболел коронавирусом практически бессимптомно, однако процесс сопровождался потерей обоняния и общим недомоганием. Об этом в интервью RT рассказал личный тренер биатлониста Александр Касперович. По его словам, на низкие результаты одного из лидеров сборной России в первой половине сезона также повлияли сорванные сборы и семейный фактор. Специалист объяснил, почему у его подопечного начались проблемы со стрельбой, и отметил, что трасса в Поклюке, где в феврале состоится чемпионат мира, идеально подходит Логинову.

— Александр Логинов в нынешнем сезоне выглядит не столь впечатляюще, как мог бы. Возникает ощущение, что его подготовка была не слишком плодотворной.

— Весной мы с Александром проделали достаточно хорошую работу в Саратове. После планировали провести тренировочный сбор в Рязани и даже согласовали его со спонсорами, но не срослось. Та же участь постигла сбор в горах на Бельмекене по не зависящим от нас причинам. Сейчас мы с Логиновым общаемся в основном по телефону: если Саше нужна какая-то консультация, он мне звонит. После этапа в Хохфильцене у нас были намерения поехать откататься в Поклюку, но коронавирус снова внёс свои коррективы — начались случаи заболеваний в сборной. Ну а перед самым Новым годом Саша был вынужден вернуться домой из-за болезни отца. То есть он почти не катался. Соответственно, ничего не получается так, как хотелось бы. Одно тянет за собой другое, третье...

— Отсутствие результата вы объясняете только этими причинами?

— Да как-то всё не стыкуется. То травмы, то бытовые проблемы. В принципе, Логинов был достаточно неплохо готов к полноценной предсезонной работе. Но в тот момент, когда нужны были прежде всего развивающие тренировки, они сорвались.

Перед летним чемпионатом России случилась травма, перед вкатыванием — ещё одна. В этом нет ничего страшного в том плане, что год позволяет несколько сбавить обороты, перестроиться, подумать, спокойно сесть и детально расписать дальнейшую подготовку, тем более что даже в этом сезоне ещё есть время всё исправить.

— Как именно для этого нужно действовать?

— У меня есть собственные соображения на этот счёт, которые я обсуждал и со старшим тренером мужской сборной Юрием Каминским, и с самим Сашей, и как раз сейчас мы прорабатываем схему его подведения к чемпионату мира в оптимальных кондициях. Тем более что трасса в Поклюке сделана словно под Логинова: она сложная, тяжёлая, с хорошими рабочими подъёмами, много виражей, на которых Саша умеет работать. Было бы обидно этим не воспользоваться.

— Не боитесь, что в конце сезона, если результаты Логинова окажутся недостаточно высоки, будет поднят вопрос о том, что никакого продолжения индивидуальной подготовки быть уже не может?

— Не вижу в этом ничего страшного. Я вообще всегда был сторонником того, чтобы спортсмен готовился в команде, поэтому буду только за. И Саша по своей натуре командный боец, умеет прекрасно работать с другими спортсменами. Просто в этом сезоне сошлось слишком много обстоятельств: Саша перевёз жену с Украины, у них родился ребёнок, появились дополнительные хлопоты и проблемы, в том числе с выездами на сборы.

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— Похоже, сочетать работу в сборной Болгарии и сотрудничать с Логиновым оказалось сложнее, чем вы себе представляли?

— Не сказал бы. Я знал, куда иду, понимал, как будет организована работа. Да, планировал, что определённую часть подготовки Саша проведёт под моим руководством совместно с болгарской командой, и сам он был не против, тем более что мы и раньше проводили немало предсезонных сборов на Бельмекене. Логинов прекрасно знает эту высоту, знает, как проходит адаптация, какие там трассы. Всё это сорвалось ведь не потому, что помешал ребёнок или кто-то из нас вдруг передумал и не захотел куда-то ехать. Взять тот же этап Кубка мира в Контиолахти: кто мог предположить, что из-за коронавируса мы с Сашей сможем общаться только дистанционно, в удалённом друг от друга режиме? Максимум, что могли сделать, — обсудить какие-то делали гонок на стадионе, стоя в двух-трёх метрах друг от друга.

— Логинова коронавирус не зацепил?

— Зацепил. Он переболел, как сейчас говорят, бессимптомно, но по ощущениям это была именно коронавирусная инфекция со всеми сопутствующими симптомами: потерей обоняния, общим недомоганием. Но в целом можно сказать, что повезло.

— То есть, рассуждая глобально, вас сейчас не слишком пугает то, что у Логинова не всё складывается так, как хотелось?

— Если называть вещи своими именами, пока у нас не складывается ничего. В том же Хохфильцене было неправильно, на мой взгляд, стартовать в эстафете: на тот момент Логинов был очень сильно загружен. В таком состоянии невозможно набрать скорость через старты. Нужно хорошенько откататься.

Поскольку такой работы не получилось, на фоне общей загруженности ушла стрельба: Логинов просто не мог с ней справиться. Нарушился режим стрельбы к тому же. Помните, я говорил год назад, что режим Логинова на рубеже — 22—24 секунды, а все над нами смеялись? Однако именно в таком режиме Саша стрелял в своих лучших гонках.

— Когда и как вы планируете начать целенаправленную подготовку к чемпионату мира?

— Пока детально мы не обсуждали этот вопрос ни с Логиновым, ни с Каминским. Но время, как я сказал, есть. У Саши есть замечательное качество: он способен мобилизоваться в любой момент. Что касается Каминского, мы с ним знакомы много лет, он всегда слушает тех, с кем работает, а главное — слышит их. То есть я не вижу никаких препятствий для того, чтобы в оставшееся до чемпионата мира время выстроить работу максимально эффективно.