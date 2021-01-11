Биатлонистка Павлова: мы не считаем эти серии, советую прекратить это делать

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала победу национальной команды в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Мы не считаем эти серии. Советую прекратить это делать. Мы выступаем так, как мы можем. Я очень рада за ребят. Это не только их заслуга, но и всех тренеров, специалистов. Поздравляю всех. Это очень красивая победа», — приводит слова Павловой «Матч ТВ».

Сборная России завоевала золотые медали в смешанной эстафете, тем самым прервав антирекордную серию из 43 гонок без медалей на Кубке мира.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе.