Губерниев — о победе сборной России в эстафете: золото в личной гонке так бы не звенело
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«Эстафета для нас, россиян, имеет огромное значение. Эстафета — это больше, чем биатлон. Почему успех в эстафете ценится? Это успех команды, успех страны. Поэтому, конечно, такой огромный выхлоп. Если бы у нас было золото в личной гонке, то не так бы оно звенело, как в эстафете. Это олимпийский вид, это огромное счастье. Мы давно не были на пьедестале», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
Сборная России завоевала золотые медали в смешанной эстафете, тем самым прервав антирекордную серию из 43 гонок без медалей на Кубке мира.
Ранее норвежские биатлонисты оценили выступление россиян в смешанной эстафете.