Губерниев — о победе сборной России в эстафете: золото в личной гонке так бы не звенело

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Губерниев — о победе сборной России в эстафете: золото в личной гонке так бы не звенело
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Эстафета для нас, россиян, имеет огромное значение. Эстафета — это больше, чем биатлон. Почему успех в эстафете ценится? Это успех команды, успех страны. Поэтому, конечно, такой огромный выхлоп. Если бы у нас было золото в личной гонке, то не так бы оно звенело, как в эстафете. Это олимпийский вид, это огромное счастье. Мы давно не были на пьедестале», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Сборная России завоевала золотые медали в смешанной эстафете, тем самым прервав антирекордную серию из 43 гонок без медалей на Кубке мира.

Ранее норвежские биатлонисты оценили выступление россиян в смешанной эстафете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить