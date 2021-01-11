Губерниев — о победе сборной России в эстафете: золото в личной гонке так бы не звенело

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Эстафета для нас, россиян, имеет огромное значение. Эстафета — это больше, чем биатлон. Почему успех в эстафете ценится? Это успех команды, успех страны. Поэтому, конечно, такой огромный выхлоп. Если бы у нас было золото в личной гонке, то не так бы оно звенело, как в эстафете. Это олимпийский вид, это огромное счастье. Мы давно не были на пьедестале», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Сборная России завоевала золотые медали в смешанной эстафете, тем самым прервав антирекордную серию из 43 гонок без медалей на Кубке мира.

Ранее норвежские биатлонисты оценили выступление россиян в смешанной эстафете.