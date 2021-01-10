Норвежские биатлонисты оценили выступление россиян в смешанной эстафете
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«В биатлонном сообществе я известен как спортсмен, который плохо выступает на коротких дистанциях, поэтому мне был необходим отрыв на подъёме. Но россиянин был силён, поэтому, к сожалению, я финишировал вторым», — цитирует Легрейда NRK.
Победителем гонки стала сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, норвежская четвёрка заняла второе место.
«Струла не мог сделать большего, россиянин был очень силён. Мы довольны результатом», — добавила Тандерволд.
Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля 2020 года на ЧМ в Антерсельве, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.
Ранее Латыпов рассказал о победе в смешанной эстафете.