Норвежские биатлонисты оценили выступление россиян в смешанной эстафете

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Норвежские биатлонисты Стурла Легрейд и Ингрид Тандерволд прокомментировали результат смешанной эстафеты сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Норвежские биатлонисты оценили выступление россиян в смешанной эстафете
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«В биатлонном сообществе я известен как спортсмен, который плохо выступает на коротких дистанциях, поэтому мне был необходим отрыв на подъёме. Но россиянин был силён, поэтому, к сожалению, я финишировал вторым», — цитирует Легрейда NRK.

Победителем гонки стала сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова, норвежская четвёрка заняла второе место.

«Струла не мог сделать большего, россиянин был очень силён. Мы довольны результатом», — добавила Тандерволд.

Последний раз российские биатлонисты попадали на подиум 16 февраля 2020 года на ЧМ в Антерсельве, когда Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования.

Ранее Латыпов рассказал о победе в смешанной эстафете.

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