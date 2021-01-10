Латыпов — о победе в смешанной эстафете: мы очень долго этого ждали

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление команды в смешанной эстафете, которая состоялась в рамках пятого этапа Кубка мира в Оберхофе.
Латыпов — о победе в смешанной эстафете: мы очень долго этого ждали
  • Reuters

«Мы долго этого ждали, я очень рад. Поздравляю команду, мы все молодцы. Сегодня мы порадовали болельщиков и всю страну. Надеюсь, что и дальше будем продолжать радовать. Ночью я спал спокойно. Мысли во время гонки разные бегают. Старался всё лишнее убрать, оставить только то, что нужно для правильной работы. Перед последней стрельбой было некоторое напряжение. Но старался всё откинуть, отработать максимально надёжно. Допустил промахи, но справился с допами, ушёл в борьбу. На последнем круге чувствовал силы. Было много гонок, когда не сумел проявить себя на финише. Сегодня всё сложилось. Тактически правильно выбрал момент, где держаться и где уходить. Сделал это на финишной прямой», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». 

Сборная России прервала серию из 43 гонок без медалей.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе.

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