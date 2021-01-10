Феноменальный финиш: российские биатлонисты завоевали золото в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе. Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов смогли прервать длинную безмедальную серию национальной команды, состоявшую из 43 гонок. Серебро досталось норвежским спортсменам, бронзу завоевали французы.

Первая в этом сезоне смешанная эстафете стала победной для сборной России по биатлону. Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов не просто прервали безмедальную серию, насчитывавшую 43 гонки, а завоевали золотые медали. Российская команда оставила позади и норвежцев, и французов.

Стартёром российской сборной была довольно неожиданно выбрана Ульяна Кайшева. Обычно эту роль исполняет Евгения Павлова, но её тренеры заявили на синглмикст вместе с Матвеем Елисеевым, рассчитывая на повторение успеха в Рождественской гонке.

Кайшева в этом сезоне идеально выступала в двух женских эстафетах, не допустив ни единого промаха, но тогда она была финишёром и практически всё время бежала и стреляла в одиночестве. Теперь же ей со старта приходилось вести контактную борьбу с двумя десятками соперниц, среди которых звёзд с мировым именем было не так уж много — к таковым можно было причислить разве что француженку Анаис Шевалье-Буше и белоруску Динару Алимбекову.

На первом рубеже Шевалье-Буше оправдала статус фаворита, сразу же подняв свою команду на первое место. Алимбекова же зашла на штрафной круг, отправив белорусскую сборную в самый конец пелотона. Кайшева показала средний между ними результат — из-за двух промахов российская биатлонистка опустилась на 18-ю строчку. На втором круге она решила экономить силы, и эта тактика оказалась верной. После ещё одной осечки на стойке Кайшева прекрасно пробежала оставшуюся часть дистанции и передала эстафету Светлане Мироновой девятой, в 30 секундах от лидера.

Второй этап смешанной эстафеты был уже более богатым на громкие имена. Россиянке нужно было ориентироваться на француженку Жюстин Бреза-Буше, норвежку Марте Олсбю-Ройселанн, немку Денизе Херрман и шведку Эльвиру Эберг. Вчетвером они захватили лидерство и первыми начали стрельбу лёжа. Скандинавские девушки не смогли избежать промахов, особенно неудачно отработала Эберг и зашла на штрафной круг. Миронова же отстреляла без дополнительных патронов и поднялась на пятое место.

Россиянка при этом оказалась в быстрой группе преследовательниц, которой ещё до второй стрельбы удалось догнать американку Джоанн Рид, оказавшуюся в тройке лидеров. Стрельба стоя для всех биатлонисток оказалась проблемной, но не для Мироновой — она вновь избежала ошибок и поднялась на третье место. Отставание от Бреза-Буше и Херрман сократилось до менее чем десяти секунд.

На последнем круге россиянка не пожалела сил, чтобы догнать этот лидерский дуэт. Миронова сначала опередила призёра Олимпийских игр в лыжных гонках Херрман, а затем и Бреза-Буше. Ей даже удалось создать отрыв для Александра Логинова, у которого было преимущество в семь-восемь секунд над немцем Бенедиктом Доллем и французом Фабьеном Клодом.

Логинов недавно потерял отца, и тренеры были готовы освободить его от гонки, но он сам настоял, что должен выступать в эстафете. До первого огневого рубежа Логинов сохранил свой отрыв, но всё-таки растерял его из-за одного промаха на лёжке. Впрочем, ситуация не была критичной — он лишь подпустил к себе Долля и норвежца Йоханнеса Дале.

Стрельба стоя была крайне важной для Логинова — в этом сезоне биатлонист уже подводил из-за неё всю эстафетную четвёрку. Но в этот раз россиянин оказался на высоте. Он воспользовался всего одним дополнительным патроном и ушёл на трассу в десяти секундах от Дале и Долля. Норвежец пытался догнать россиянина, но до передачи эстафеты не успел это сделать. Логинов ударил Эдуарда Латыпова по плечу на три с половиной секунды раньше, чем это сделали Дале и Стурла Легрейд.

Также по теме Шестое место Павловой и высокий темп Латыпова: чем запомнились спринты на Кубке мира по биатлону в Оберхофе Этапом Кубка мира в Оберхофе стартовал биатлонный 2021 год. Отечественным спортсменам он вновь не принёс медалей, продлив серию без...

Норвежец сразу же догнал россиянина, а в восьми секундах от них оказались немец Арнд Пайффер и француз Кентен Фийон Майе. Кто-то один из этой компании должен был остаться без медалей, и Латыпов точно хотел этого избежать. Стрельбу лёжа он провёл не только точно, но и быстро, в то время как Стурла допустил один промах и пропустил вперёд двух преследователей.

На подходе к проблемной для себя стойке Латыпов немного подпустил конкурентов, сохранив при этом отрыв, позволявший допустить один промах. Россиянин ошибся дважды и пропустил вперёд себя абсолютно точного Фийона Майе и промахнувшегося один раз Стурлу. Но медаль для своей сборной Латыпов гарантировал — у Пайффера осечек было сразу четыре.

Только бронзой Латыпов уже не хотел ограничиваться. Вместе со Стурлой он сначала сбросил с себя французского биатлониста, а уже перед финишной прямой разделался с норвежцем. Сборная России прервала безмедальную серию из 43 гонок красивой победой. Золотые медали в смешанной эстафете россияне не выигрывали с 25 ноября 2012 года, когда первое место в Эстерсунде заняли Ольга Зайцева, Ольга Вилухина, Алексей Волков и Евгений Устюгов.