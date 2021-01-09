Четвёртое место Мироновой и золотой дубль Норвегии: чем запомнились пасьюты на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе завершились триумфом норвежских спортсменов. Они завоевали пять из шести медалей, а вмешаться в распределение наград смогла лишь австрийка Лиза Тереза Хаузер. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, сумевшая подняться с 15-й на четвёртую строчку. Мужчины выступили менее удачно — Матвей Елисеев и Александр Логинов заняли 16-е и 17-е места соответственно.

Прорыв Мироновой и дуэль норвежек

В гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе от российских биатлонисток ожидали если не медалей, то как минимум попадания в десятку сильнейших. По итогам спринта сразу четверо спортсменок из России вошли в топ-25, а Евгения Павлова и вовсе получила право принять участие в цветочной церемонии. Она не совершила ни одного промаха на двух огневых рубежах и финишировала шестой, чуть менее минуты проиграв лидеру — норвежке Тириль Экхофф.

Однако повторить свой результат Павловой не удалось. На первом же огневом рубеже признанный стрелок допустила один промах, а на втором не закрыла сразу две мишени. С учётом более чем среднего хода (+27,6 секунды отставания от лидера после двух кругов) рассчитывать на высокие места было сложно. Впоследствии Евгения собралась и чисто отработала на первой стойке, но уже на второй перечеркнула все шансы на попадание в двадцатку. В итоге с шестью промахами Павлова финишировала лишь 31-й. Всего в шести позициях расположилась её соотечественница Ирина Казакевич, стартовавшая 56-й.

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Лариса Куклина и Ульяна Кайшева избежали провала, но вряд ли оказались довольны своим выступлением в пасьюте. Первая не закрыла четыре мишени и пришла лишь 25-й, а вторая смогла довольствоваться 19-м местом. Главной же героиней дня среди россиянок стала Светлана Миронова, завершившая гонку на четвёртой позиции. Спортсменка промахнулась всего два раза и показала седьмой ход, лишь 13 секунд уступив лидеру в данном компоненте.

Для Мироновой этот результат можно назвать неплохим. Особенно в свете того, что одной из слабых сторон биатлонистки традиционно считалась стрельба. Светлана довольно неровно выступала в личных гонках с четырьмя огневыми рубежами, а до настоящего момента её главным достижением в пасьюте было 11-е место на этапе Кубка мира в Хохфильцене в сезоне-2019/20. При этом в том же соревновательном году в спринте она стала третьей в Хохфильцене и четвёртой — в Анси.

Лучше всех в пасьюте в этот раз выступила Марте Олсбю-Ройселанн. Лидер Кубка мира стартовала пятой и уступала Экхофф более 52 секунд, но продемонстрировала как идеальную стрельбу, так и лучший ход. Тем не менее даже этого оказалось недостаточно, чтобы сместить соотечественницу с первой строчки, хотя та и предоставила достаточно шансов.

Сначала Экхофф промахнулась на второй лёжке, а затем добавила к этому ошибку на стойке. Огневой рубеж девушки покинули с разницей в 3,1 секунды и в плотной борьбе преодолели оставшуюся часть дистанции, но в финишном створе проворнее всё же оказалась Тириль. Третьей с большим отставанием стала Лиза Тереза Хаузер.

Пьедестал норвежцев и неудача россиян

В мужском пасьюте преимущество норвежцев было ещё более ощутимым. На протяжении всей гонки за медали боролись исключительно скандинавские спортсмены, с той лишь разницей, что после третьего огневого рубежа из спора за награды выпал Йоханнес Бё. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» и победитель спринта закрыл всего одну мишень из пяти и в итоге не попал даже в пятёрку. С семью промахами он стал лишь восьмым, а его отставание от триумфатора составило 46,1 секунды.

В отсутствие Йоханнеса золото разыграли три других представителя сборной Норвегии. Вплоть до последней стрельбы во главе пелотона находился Тарьей Бё, но на заключительной стойке также не справился с нервами и сделал сразу три неудачных выстрела, что отбросило его на третью строчку. Йоханнес Дале ответил двумя промахами и стал вторым, а победу одержал Стурла Холм Легрейд. 23-летний биатлонист ошибся лишь однажды и выиграл четвёртую личную гонку в Кубке мира. Ранее он первенствовал в индивидуальной гонке в Контиолахти, а в Хохфильцене лидировал в спринте и пасьюте.

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Что касается россиян, то ни один из спортсменов не смог занести этот забег себе в актив. Ближе к всех к успеху был Александр Логинов, который пусть и не отличался высокой скоростью, но до поры до времени был безошибочен на огневом рубеже. Но идеальные показатели на лёжке сменились двумя промахами на стойке, причём последний был допущен в фирменной манере — последним выстрелом.

В итоге Логинов не только упустил шанс побороться за место в топ-10, но и оказался позади Елисеева — 17-м. Матвей не только имел небольшое преимущество над соотечественником на старте, но и был немного быстрее. Так, Елисеев не закрыл на одну мишень больше, но при этом ходом выиграл почти две секунды. Двукратный чемпион Европы финишировал 16-м и показал второй лучший результат в сезоне. Выше он поднимался лишь спринте в Контиолахти (14-й).

Выступление остальных россиян было ещё менее успешным. Латыпов, Стрельцов и Гараничев промазали по пять раз и не попали даже в двадцатку сильнейших. И это с учётом того, что Латыпов стартовал 11-м и считался главной надеждой сборной. Улучшить свои позиции смог лишь Гараничев, но это вряд ли стало для него серьёзным утешением. Ветеран российской команды стартовал под последним, 60-м номером, но в итоге оказался 54-м.