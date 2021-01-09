Экхофф победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Миронова — четвёртая
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Она финишировала за 32 минуты 20,9 секунды, допустив два промаха.
Второй стала её соотечественница Марте Рёйселанд с отставанием 0,5 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер (+ 43,0).
Россиянка Светлана Миронова расположилась на четвёртой позиции (+ 1:11,2)
Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе.