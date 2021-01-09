Экхофф победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Миронова — четвёртая

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Она финишировала за 32 минуты 20,9 секунды, допустив два промаха.

Второй стала её соотечественница Марте Рёйселанд с отставанием 0,5 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер (+ 43,0).

Россиянка Светлана Миронова расположилась на четвёртой позиции (+ 1:11,2)

Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе.