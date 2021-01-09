Экхофф победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Миронова — четвёртая

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Экхофф победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Миронова — четвёртая
  • © Christian Einecke via www.imago-/www.imago-images.de
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Она финишировала за 32 минуты 20,9 секунды, допустив два промаха.

Второй стала её соотечественница Марте Рёйселанд с отставанием 0,5 секунды. Тройку лучших замкнула представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер (+ 43,0).

Россиянка Светлана Миронова расположилась на четвёртой позиции (+ 1:11,2)

Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе.

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