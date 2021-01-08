Шестое место Павловой и высокий темп Латыпова: чем запомнились спринты на Кубке мира по биатлону в Оберхофе

Этапом Кубка мира в Оберхофе стартовал биатлонный 2021 год. Отечественным спортсменам он вновь не принёс медалей, продлив серию без подиумов до 41 гонки. В женском спринте на пьедестал поднялись Тириль Экхофф, Ханна Эберг и Лиза Тереза Хаузер, тогда как в аналогичной дисциплине у мужчин тройку лидеров сформировали Йоханнес и Тарьей Бё, а также Стурла Легрейд. Лучшей из российских спортсменов стала Евгения Павлова, занявшая шестое место. Чем запомнились пятничные соревнования на немецком стадионе — в репортаже RT.

Высокая влажность в Тюрингии (замеры выдавали показатель в 91 процент) негативно отразилась на состоянии трассы в Оберхофе. Тяжёлая, рыхлая и мягкая, она прилично выматывала спортсменов, особенно на заключительном отрезке. А потому безупречная стрельба становилась не просто залогом успешного выступления, но и его обязательным условием.

A little tougher, a little faster - the Oberhof tracks have been changed a little with the World Championships 2023 taking place here. 💥 #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/pa8xQnTcCz — IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2021

По итогам женского спринта выполнить задачу-минимум в топ-10 удалось трём спортсменкам. В случае с Тириль Экхофф это неудивительно. Победительница спринта в Хохфильцене вновь прибавила по сравнению с предыдущим этапом — и подтвердила общую тенденцию сезона. От выступления к выступлению норвежка выглядит всё мощнее (два золота и серебро в конце декабря это подтверждают), формируя внушительные отрывы от преследовательниц после пересечения финишного створа. Если добавить сюда аккуратную стрельбу, то напрашивается вывод: одолеть спортсменку, окончательно устранившую осенние проблемы со здоровьем, без «помощи» с её стороны будет крайне сложно.

Убедилась в этом и Ханна Эберг, прибавившая к серебру гонки преследования в Хохфильцене второе место Оберхофа. Шведка словно выступала в приватной лиге: до главной конкурентки шансов добраться не имела (итоговое отставание составило 29,6 секунды), но и от соперниц позади дыхания в спину не чувствовала. «Ноль» на огневых рубежах гарантировал Ханне четвёртый подиум сезона и максимальное приближение к лидеру Марте Олсбю-Ройселанн как в общем зачёте, так и в зачёте спринтеров.

Третьей же из топов, отстрелявших в пятницу на «ноль», оказалась Евгения Павлова. Россиянка держалась в группе лидеров после первого огневого рубежа, там же оставалась после второго. Однако в последнее время заключительные беговые отрезки дистанции ей удаются не очень хорошо. Как результат, даже телеоператоры недавнюю победительницу «Рождественской гонки» вели неохотно, игнорируя по большей части вплоть до финишной прямой. Хотя Евгения заслуживала внимания: она не просто выдержала лидерский темп, но и прошла отрезок после стойки в ритме Эберг. В итоге Павлова прибежала шестой, что стало лучшим выступлением россиянок в нынешнем сезоне на официальных стартах в личных гонках.

«Трасса оказалась очень тяжёлой. На последнем отрезке «свет потух», уже двигалась больше на морально-волевых. Очень жаль, что самочувствие не дало побороться за медали», — отметила в эфире «Матч ТВ» по окончании гонки Павлова.

Бронзу на «Реннштайг арене» завоевала Лиза Тереза Хаузер. Она уже давно выступает на этапах Кубка мира, но в прошлом на подиум не попадала. Первую медаль в рамках соревнований австрийка добыла, несмотря на промах — за счёт хода по дистанции. Прорвавшись на последнем круге в число лидеров, третью строчку она так и не отдала. Хотя претенденток на то, чтобы сместить оттуда австрийку, было достаточно.

Так, высочайшую скорость весь этап демонстрировала Жюли Симон, безупречно отстрелявшая стоя. Но два промаха из положения лёжа оставили француженку за пределами пьедестала. Те же две ошибки стоили многого и Елене Кручинкиной. Перед второй стрельбой белоруска шла в тройке лидеров, но, допустив осечки, перестала претендовать на медаль. И ещё не факт, что лишь на бронзовую: замеры после финиша показали — по чистой скорости Елена была быстрее всех не только в рамках заключительного отрезка, но по гонке в целом! Даже Экхофф отстала от неё на 1,8 секунды.

Из россиянок в топ-20, кроме Павловой, вошли Светлана Миронова и Лариса Куклина. Куклина отстрелялась на «ноль», но допустила тактический просчёт.

«В начале третьего круга бросилась за швейцаркой и ошиблась — закислилась после подъёма. Надо было идти своим темпом», — отметила после финиша биатлонистка.

Тем не менее с учётом переездов в связи с участием в чемпионате России в конце декабря в Ижевске, результат Куклиной выглядит высоким.

Как и показатели Мироновой. После двух промахов при стрельбе из положения лёжа Светлана «на ноль» отстрелялась стоя. Далее же показала столь высокую скорость по дистанции, что отыграла на первой отсечке у Экхофф четыре секунды и финишировала в топ-15. До десятки сильнейших россиянке не хватило 3,7 секунды.

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Для сравнения, представители мужской национальной команды в топ-10 никого делегировать не смогли. Из шести заявленных на гонку участников дольше всех в престижной группе держался Эдуард Латыпов. Единственный россиянин, кто полностью прошёл высокогорный сбор на Хмелевских озёрах, особо не уступал темпу ближайших конкурентов, показав девятый ход по дистанции. Но, во-первых, допустил необязательный промах при стрельбе лёжа («Видел габарит — недоработал выстрел», — объяснил он после гонки). А во-вторых, слишком плотной оказалась группа, сформировавшая вторую половину топ-10. Между Латыповым на 11-й позиции и Мартином Понсилуомой, финишировавшим шестым, разница составила восемь секунд.

Если говорить о представителях верхней части итогового протокола, то там доминировали норвежцы. Они полностью заняли подиум — компанию братьям Йоханнесу и Тарьей Бё составил молодой Стурла Легрейд. Дебютант Кубка мира продолжил яркие выступления, добавив к трём победам 2020-го бронзовую награду. При этом он, как и Тарьей Бё, отстрелял без ошибок. Но угнаться в пятницу за лидером малого спринтерского зачёта возможным не представлялось. Олимпийский чемпион, несмотря на промах, к финишу добыл преимущество над братом в 10,8 секунды — и одержал первую победу за месяц и пятидесятую в карьере.

Sweet 50th victory for Johannes Thingnes Boe in the #OBE21 sprint! And an all Norwegian podium, too. @NSSF_Biathlon 👏



🥇 Johannes Thingnes Boe 🇳🇴

🥈 @tarjei_boe 🇳🇴

🥉 Sturla Holm Laegreid 🇳🇴https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/IUbEjdCDpy — IBU World Cup (@IBU_WC) January 8, 2021

Отметим, что к старту мужского спринта существенно ухудшились погодные условия. Пошёл снег и стал более резким ветер, из-за чего качество стрельбы биатлонистов ощутимо упало. Среди тринадцати первых участников, двигавшихся по дистанции, никто не смог сработать на обоих огневых рубежах идеально. Когда же обязательные стрельбы выполнили 80 спортсменов, то число сохранивших «ноль» в протоколе, составило лишь десять человек. Из них, помимо медалистов, в десятку попали швейцарец Беньямин Вегер и белорус Роман Елётнов, которые не обладают высоким процентом попаданий в целом по сезону. На 16-й позиции расположился ещё один россиянин: Матвей Елисеев не закрыл в гонке самую последнюю мишень — и потерял шанс выступить так же ярко, как его партнёрша по победе в «Рождественской гонке» Павлова.

В общем зачете Кубка мира лидерство среди женщин сохранила норвежка Ройселанн — 455 очков. У мужчин первая строчка — за Йоханнесом Бё — 488 баллов.