Привалов высказался об антирекордной серии сборной России по биатлону на КМ

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Заслуженный тренер Александр Привалов, двукратный олимпийский призёр по биатлону, высказал мнение о безвыигрышной серии национальной команды на этапах Кубка мира по биатлону.
Привалов высказался об антирекордной серии сборной России по биатлону на КМ
  • РИА Новости

«Судя по комментариям, которые я видел, команда провела на высоте всего семь дней, а это очень мало. Нужно минимум 14, чтобы организм адаптировался к условиям кислородного голодания. Но в любом случае тренеры наверняка имеют какой-то план. Очень хочется, чтобы атмосфера эмоционального давления вокруг команды спала и спортсмены думали прежде всего о технической и тактической сторонах своих выступлений, а не о том, что обязаны показать какой-то результат. А что наши биатлонисты могут, когда выступают в своё удовольствие, мы видели на Рождественской гонке», — приводят слова Привалова «Известия».

Безвыигрышная серии сборной России на Кубке мира составляет 39 гонок. Следующий этап Кубка мира пройдёт 8—10 января в немецком Оберхофе.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский оценил нынешний уровень сборной России по биатлону.

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