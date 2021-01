Болезнь Польховского, новички сборной РФ и законопроект Драчёва: что обсуждают перед этапом КМ по биатлону в Оберхофе

В преддверии первого в 2021 году этапа Кубка мира по биатлону, стартующего 8 января в Оберхофе, сборная России лишилась главного тренера. Сначала комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что сданный по приезде в Германию тест на COVID-19 одного из членов команды показал положительный результат. Затем в Союзе биатлонистов России (СБР) подтвердили, что речь идёт о Валерии Польховском.

На данный момент о его состоянии ничего не сообщается. Временно руководить сборной будет тренер по стрельбе женской команды Алексей Волков. При этом глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев предположил, что отсутствие наставника не станет для россиян большой потерей.

Стоит отметить, что не только россияне недосчитались членов команды из-за подозрений на коронавирус. По сообщению пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), тестирование выявило заболевших в сборных Казахстана, Чехии и Норвегии. Конкретные имена не называются, однако, по информации СМИ, положительный тест сдал начальник норвежской сервис-бригады Тобиас Даль Фенре, а также чешские спортсмены — призёр Пхёнчхана-2018 Михал Крчмарж и серебряный медалист чемпионата Европы Адам Вацлавик.

В IBU также подтвердили, что российских биатлонистов среди инфицированных нет. При этом опасения вызвало отсутствие на одной из заключительных тренировок Матвея Елисеева. Однако, по словам наставника мужской команды Юрия Каминского, спортсмен присоединился к женскому составу, так как ему не требовалась отработка стрельбы.

Помимо Елисеева, в состав мужской команды вошли Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Игорь Малиновский и Антон Бабиков, женской — Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, а также дебютантки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова. Обе биатлонистки признались, что вызов стал для них волнительным, но приятным сюрпризом.

«Иду с заминки, ко мне подходит муж, который и сообщил новость, что меня берут на этапы Кубка мира. Это было неожиданно, по очкам я в команду не проходила. Так получилось, что взяли по решению тренеров, так как я шла второй в рейтинге. Хотелось бы побороться за попадание в топ-20. Думаю, что это вполне реально при хорошей стрельбе», — рассказала Носкова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нынешний сезон начался для россиян крайне неудачно. На протяжении четырёх этапов КМ им не удалось завоевать ни одного призового места, а в общей сложности безмедальный антирекорд составил 39 гонок. В тренерском штабе относятся к этому спокойно. В преддверии соревнований в Оберхофе Каминский признался, что старается не обращать внимание на такие цифры.

«Сегодня команда выступает так, как она готовилась. А готовилась она с учётом того, что надо поднять определённый уровень. Не медаль ради медали. Главное — максимально хорошо выглядеть на чемпионате мира. Отсюда мы и выстраиваем подготовку. Если сейчас форсировать, есть большая опасность, что на чемпионате мира будем выступать хуже, чем на Кубке мира», — объяснил специалист.

Перед возобновлением сезона не обошлось и без темы допинга. Губерниев резко ответил американской биатлонистке Клэр Игэн, раскритиковавшей решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) смягчить санкции в отношении российского спорта.

«При этом мы видим, что, например, уважаемая мною биатлонистка сборной США Клэр Игэн в интервью нашим СМИ говорит одно, а в интервью The Times — другое. И я точно так же отдаю себе отчёт в том, что у Клэр Игэн нет ни малейшего шанса — во всяком случае пока — оказаться на любых полосах газеты The New York Times без обсуждения русского допинга, потому что спортсменка она хреновая», — приводит слова Губерниева «Фонтанка».