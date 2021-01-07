Каминский выделил положительные тенденции в сборной России по биатлону
- РИА Новости
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На данный момент российские биатлонисты не могут подняться на призовой пьедестал Кубка мира на протяжении 39 гонок. Если серия продлится до 50 стартов, комментатор Дмитрий Губерниев обещал съесть ботинок.
«Могу сказать, что в гонке мы добавили. По аналитике это чётко видно. Говорю про тех, кто был в команде. Немножко, но лучше. В стрельбе же пока не можем стабилизироваться», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Каминский заявил о спокойном отношении к безмедальной серии сборной России.