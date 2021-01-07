Каминский заявил о спокойном отношении к безмедальной серии сборной России

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский признался, что его не смущает длительная безмедальная серия команды в Кубке мира.

На данный момент российские биатлонисты не могут подняться на призовой пьедестал на протяжении 39 гонок. Если серия продлится до 50 стартов, комментатор Дмитрий Губерниев обещал съесть ботинок.

«На меня лично антирекорд не давит. Я в этом плане более спокоен. Мы стараемся о нём не вспоминать, потому что сегодня команда выступает так, как она готовилась. А готовилась она с учётом того, что надо поднять определённый уровень. Не медаль ради медали. Главное — максимально хорошо выглядеть на чемпионате мира. Отсюда мы и выстраиваем подготовку», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Губерниев высказался о массовом снятии биатлонистов с «Ижевской винтовки».