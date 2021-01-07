Губерниев высказался о массовом снятии биатлонистов с «Ижевской винтовки»

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о ситуациюи с массовым снятием биатлонистов с «Ижевской винтовки».
Губерниев высказался о массовом снятии биатлонистов с «Ижевской винтовки»
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Истинная причина снятия биатлонистов с соревнований в конце декабря простая, но очень важная — бухгалтерия. Тренер обязан отчитаться перед организацией, которая его и спортсменов отправила в командировку. Вот и всё! Спортсмены заявляются по группам, снимаются, есть индивидуальный план подготовки и так далее. Кто-то готов бежать три гонки, кто-то две, и так далее. Болезни, самочувствие, тактические нюансы, но по документам все должны пройти. Бухгалтерия и законы РФ! Все должны быть в итоговом протоколе соревнований! Бухгалтерию не интересует состояние спортсменов, нужна строгая отчётность», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Он отметил, что снятие биатлонистов никак не связано с визитом допинг-офицеров Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Каждая собака знает, что в Ижевске и Чайковском допинг-пробы взять могут, так как это важные отборочные старты для взрослых. Но не для юниоров, они там никуда не отбирались! Допинг? Лыжники тоже массово не бежали гонку в Красногорске, 35 человек снялись! Тоже допинг? В спорте надо разбираться, ребята! Календарь в биатлоне тренеры утверждали, и никто не был против. Едем дальше», — подытожил Губерниев.

Со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 человек, у юниоров на старт не вышел 21 спортсмен. Соревнования проходили в Чайковском и Ижевске с 24 по 28 декабря.

Ранее глава СБР высказался о причинах массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки».

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