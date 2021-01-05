Глава СБР высказался о причинах массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал ситуацию с массовым снятием биатлонистов с «Ижевской винтовки».

«Важный момент: результаты индивидуальных гонок шли в зачёт первенства России, результаты эстафет влияли на рейтинг регионов, а результаты спринтов — только на личный рейтинг спортсменов, их ценность оказалась заниженной. Значит ли это, что массовое снятие спортсменов могло быть спровоцировано неудачно составленным календарём? Общение с представителями регионов подводит нас к именно такому выводу», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

Он отметил, что по сравнению с прошлогодними соревнованиями программу «Ижевской винтовки» у юниоров и юниорок уплотнили, при этом год назад «Ижевская винтовка» была отборочной на юниорские первенство мира и первенство Европы, а в этом году соревнования лишились этого статуса.

«Из-за пандемии во многих региональных командах подготовка началась позже обычного и, по мнению специалистов, оказалась недостаточной по объёму. Многие спортсмены сами перенесли болезнь. При этом весь декабрь юниоры соревновались наравне со взрослыми — это тоже видно по календарю. Так что когда тренеры говорят нам, что, снимая спортсменов с соревнований, они так расставили приоритеты, нет оснований им не верить. Хочу подчеркнуть, что все спортсмены, которые снялись с гонок, были открыты для допинг-контроля. Никто из них не покинул мест проведения соревнований до их окончания», — добавил Майгуров, подчеркнув, что СБР не имеет ничего против того, чтобы Российское антидопинговое агентство дополнительно проверило любого из снявшихся спортсменов.

Со спринтерской гонки у юниорок снялись 12 человек, у юниоров на старт не вышел 21 спортсмен. Соревнования проходили в Чайковском и Ижевске с 24 по 28 декабря.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов жёстко раскритиковал руководство СБР после инцидента на «Ижевской винтовке».