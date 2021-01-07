Васильев считает, что отсутствие Польховского не повлияет на сборную России на этапе КМ в Оберхофе

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что у главного тренера сборной России Валерий Польховский выявили коронавирус накануне старта команды на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Васильев считает, что отсутствие Польховского не повлияет на сборную России на этапе КМ в Оберхофе
  • РИА Новости

«Отсутствие Польховского никак не повлияет. Насколько я понимаю, он тренировочным процессом совсем не управляет. В этом году его ограничили в правах, и, как говорится, с него взятки гладки. Он вряд ли чем-то мог помочь. Откровенно говоря, я не жду ничего сверхъестественного. Может быть, конечно, какое-то чудо свершится: сборная прибавит и возьмёт первые три места. Мы все этого желаем и ждём, но в последнее время даже нет позитива и предпосылок для хороших результатов», — приводит слова Васильева Sport24

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдёт 8—10 января.

Ранее сообщалось, что в сборной Норвегии по биатлону выявлен случай заболевания коронавирусом.

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