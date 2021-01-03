Польховский заявил, что большая часть женской сборной России по биатлону переболела коронавирусом

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в своей команде.

«Все тесты были отрицательными у Евгения Гараничева и Эдуарда Латыпова, а вот женская команда болела практически в полном составе. Оправдываться этим фактом мы точно не будем. В протоколе нет строчки «Переболел коронавирусом», зато есть «Итоговый результат». Я понимаю норвежских, финских и шведских лыжников, которые не выступали на этапах Кубка мира. Жизнь покажет, правы они были или нет. Но заболевание очень серьёзное, влияние его на организм досконально ещё не изучено», — цитирует Польховского сайт СБР.

Российские биатлонисты не могут выиграть медали на этапах Кубка мира уже 39 гонок подряд.

Ранее в СБР отреагировали на дисквалификацию Коноваловой.