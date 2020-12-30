В СБР отреагировали на дисквалификацию Коноваловой

Союз биатлонистов России (СБР) выступил с заявлением относительно дисквалификации Виктории Коноваловой за нарушение антидопинговых правил.

«СБР совместно с региональной федерацией биатлона проводит служебное расследование по поводу допинг-нарушения Виктории Коноваловой. СБР проводит большую работу по пропаганде антидопинга, и этот прискорбный случай с 20-летней спортсменкой лишь укрепляет нас в необходимости усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», — говорится в заявлении СБР.

Коновалова не вызывалась в национальную команду. В нынешнем сезоне она выступала в юниорском Кубке России, завоевав золото в пасьюте, бронзу в спринте а также золото в эстафете в составе сборной Красноярского края.

Ранее стало известно, что Коновалова дисквалифицирована на четыре года за допинг.