В СБР отреагировали на дисквалификацию Коноваловой

Короткая ссылка
Союз биатлонистов России (СБР) выступил с заявлением относительно дисквалификации Виктории Коноваловой за нарушение антидопинговых правил.
В СБР отреагировали на дисквалификацию Коноваловой
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«СБР совместно с региональной федерацией биатлона проводит служебное расследование по поводу допинг-нарушения Виктории Коноваловой. СБР проводит большую работу по пропаганде антидопинга, и этот прискорбный случай с 20-летней спортсменкой лишь укрепляет нас в необходимости усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», — говорится в заявлении СБР.

Коновалова не вызывалась в национальную команду. В нынешнем сезоне она выступала в юниорском Кубке России, завоевав золото в пасьюте, бронзу в спринте а также золото в эстафете в составе сборной Красноярского края.

Ранее стало известно, что Коновалова дисквалифицирована на четыре года за допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить