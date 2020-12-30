Российская биатлонистка Коновалова дисквалифицирована на четыре года за допинг

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Союз биатлонистов России (СБР) принял решение о дисквалификации Виктории Коноваловой на четыре года в связи с нарушением антидопинговых правил.
Российская биатлонистка Коновалова дисквалифицирована на четыре года за допинг
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает пресс-служба СБР.

При этом на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) указано, что срок отстранения 20-летней спортсменки отсчитывается с 15 декабря 2020 года.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что организация рассматривает возможность обжалования в кассационной инстанции решения Спортивного арбитражного суда по иску Всемирного антидопингового агентства в отношении РУСАДА.

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