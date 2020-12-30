Российская биатлонистка Коновалова дисквалифицирована на четыре года за допинг
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Об этом сообщает пресс-служба СБР.
При этом на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА) указано, что срок отстранения 20-летней спортсменки отсчитывается с 15 декабря 2020 года.
Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что организация рассматривает возможность обжалования в кассационной инстанции решения Спортивного арбитражного суда по иску Всемирного антидопингового агентства в отношении РУСАДА.