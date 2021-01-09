Норвежский биатлонист Тарьей Бё: нам нужен Шипулин обратно

Норвежский биатлонист Тарьей Бё признался, что ему не хватает соперничества с российскими спортсменами.

«Смотрю «Тур де Ски», а там одни русские, только ваши там впереди. В биатлоне мы по этому очень скучаем. Верните нам русских в элиту. Короче, нам нужен Шипулин обратно», — сказал Бё в эфире «Матч ТВ».

Антон Шипулин завершил карьеру в конце 2018 года.

В текущем сезоне российские биатлонисты выступают неудачно. Наивысшую позицию в зачёте Кубка мира занимает Александр Логинов, располагающийся на 17-м месте.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе КМ в Оберхофе.