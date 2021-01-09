Елисеев высказался о своих промахах во время гонки преследования на этапе КМ в Оберхофе

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свой результат по итогам гонки преследования на пятом этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Сегодня я более-менее нормально чувствовал себя на дистанции. Но со стрельбой не справился. Три промаха — очень много. Пока непонятно, откуда взялись эти ошибки. Ветер был прямо как на пристрелке, но всё было смещено налево. На последнем круге я боролся максимально — не так, как бывает это со мной. По крайней мере я не отставал. Немного не хватило, чтобы достать Бочарникова. Обидно, но боролся», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Елисеев показал лучший результат среди россиян, заняв 16-е место.

Ранее сообщалось, что Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, россиян нет в топ-15.