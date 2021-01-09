Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, россиян нет в топ-15
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Легрейд преодолел дистанцию в 12,5 км за 36:01,8, допустив два промаха. Второе и третье места заняли его соотечественники Йоханнес Дале и Тарьей Бё соответственно.
Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, показавший 16-й результат. Вслед за ним финишировал Александр Логинов.
Ранее сообщалось, что Экхофф победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Миронова — четвёртая.