Легрейд выиграл гонку преследования на этапе КМ в Оберхофе, россиян нет в топ-15

Норвежский биатлонист Штурла Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Легрейд преодолел дистанцию в 12,5 км за 36:01,8, допустив два промаха. Второе и третье места заняли его соотечественники Йоханнес Дале и Тарьей Бё соответственно.

Лучшим среди россиян стал Матвей Елисеев, показавший 16-й результат. Вслед за ним финишировал Александр Логинов.

Ранее сообщалось, что Экхофф победила в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, Миронова — четвёртая.