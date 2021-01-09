Губерниев поблагодарил Драчёва за шоколадный ботинок, но снова пообещал съесть настоящий
- РИА Новости
«Драчёв сделал мне шоколадный ботинок, но, Владимир Петрович, спасибо большое, дорогой друг, но шоколадный съесть любой другой может. Тут речь о своей обуви. Может быть, новую купить. Надеюсь, до этого не дойдёт. Мы надеемся и уповаем на наших биатлонистов», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».
На данный момент российские биатлонисты не могут подняться на призовой пьедестал Кубка мира на протяжении 41 гонки.
Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выступил за изменение системы отбора в национальную команду.