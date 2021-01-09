Губерниев поблагодарил Драчёва за шоколадный ботинок, но снова пообещал съесть настоящий

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил бывшего главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва за подарок в виде шоколадного ботинка, но в очередной раз заявил, что обещал съесть настоящий, если серия отечественных биатлонистов без побед продлится до 50 гонок.

«Драчёв сделал мне шоколадный ботинок, но, Владимир Петрович, спасибо большое, дорогой друг, но шоколадный съесть любой другой может. Тут речь о своей обуви. Может быть, новую купить. Надеюсь, до этого не дойдёт. Мы надеемся и уповаем на наших биатлонистов», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент российские биатлонисты не могут подняться на призовой пьедестал Кубка мира на протяжении 41 гонки.

Ранее старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выступил за изменение системы отбора в национальную команду.