Каминский: считаю определение состава сборной через «Ижевскую винтовку» не совсем правильным

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выступил за изменение системы отбора в национальную команду.
Каминский: считаю определение состава сборной через «Ижевскую винтовку» не совсем правильным
  • РИА Новости

«Я считаю определение состава сборной через «Ижевскую винтовку» не совсем правильным. Мы сейчас понимаем, что Стрельцов в конце года приболел, Малиновский тоже испытывал проблемы со здоровьем. То есть спортсмены, которые участвуют во всех соревнованиях Кубка России, уже выхолощены. То, что они начинают заболевать или впадать в предболезненное состояние, как раз говорит о том, что ресурсы организма на исходе. Боюсь, это скажется на результате», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Также тренер сборной России объяснил, почему выступает за изменение действующей системы отбора.

«Те, кто участвовал в Кубке мира, успели сделать какую-то подготовительную работу к этому этапу. Те же, кто участвовал в «Ижевской винтовке», совсем не успели. Только восстановительную. Кто-то в таком состоянии может хорошо пробежать, а кто-то нет», — сказал Каминский.

Пятый этап Кубка мира пройдёт 8 января. Мужской спринт начнётся в 16:15 мск.

Ранее Каминский выделил положительные тенденции в сборной России по биатлону.

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