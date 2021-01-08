Каминский: считаю определение состава сборной через «Ижевскую винтовку» не совсем правильным

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский выступил за изменение системы отбора в национальную команду.

«Я считаю определение состава сборной через «Ижевскую винтовку» не совсем правильным. Мы сейчас понимаем, что Стрельцов в конце года приболел, Малиновский тоже испытывал проблемы со здоровьем. То есть спортсмены, которые участвуют во всех соревнованиях Кубка России, уже выхолощены. То, что они начинают заболевать или впадать в предболезненное состояние, как раз говорит о том, что ресурсы организма на исходе. Боюсь, это скажется на результате», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Также тренер сборной России объяснил, почему выступает за изменение действующей системы отбора.

«Те, кто участвовал в Кубке мира, успели сделать какую-то подготовительную работу к этому этапу. Те же, кто участвовал в «Ижевской винтовке», совсем не успели. Только восстановительную. Кто-то в таком состоянии может хорошо пробежать, а кто-то нет», — сказал Каминский.

Пятый этап Кубка мира пройдёт 8 января. Мужской спринт начнётся в 16:15 мск.

Ранее Каминский выделил положительные тенденции в сборной России по биатлону.