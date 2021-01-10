Анфиса Резцова объяснила, почему не следит за успехами российских лыжников

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, по какой причине не следит за успехами российских лыжников.
Анфиса Резцова объяснила, почему не следит за успехами российских лыжников
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Лыжников практически не смотрю вообще. Не отслеживаю. Радею за биатлон. Почему лыжи не смотрю? В своё время говорила: «Что такое лыжник? Ушёл в лес — пришёл из леса». В биатлоне у нас всё поинтереснее происходит. Хоть за биатлон наш и горестно, но смотрю я его, а не лыжи», — цитирует Резцову РИА Новости.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, а также дважды завоёвывала золото ОИ по биатлону.

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