Анфиса Резцова объяснила, почему не следит за успехами российских лыжников

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала, по какой причине не следит за успехами российских лыжников.

«Лыжников практически не смотрю вообще. Не отслеживаю. Радею за биатлон. Почему лыжи не смотрю? В своё время говорила: «Что такое лыжник? Ушёл в лес — пришёл из леса». В биатлоне у нас всё поинтереснее происходит. Хоть за биатлон наш и горестно, но смотрю я его, а не лыжи», — цитирует Резцову РИА Новости.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам, а также дважды завоёвывала золото ОИ по биатлону.

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